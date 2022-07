Szybko poszło. NZS studentów UWM rozwiązany. Powodem była krytyka programu in-vitro w woj. warmińsko-mazurskim

Jako przewodniczący NZS UWM, W imieniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w oparciu o oficjalną deklarację ideową NZS, stanowczo sprzeciwiam się polityce finansowania zabiegów in vitro przez Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego z pieniędzy publicznych. Zabieg ten godzi w etykę chrześcijańską i jest niezgodny z naszą deklaracją ideową, która głosi, że p. 1 "Chrześcijański system wartości oparty na Dekalogu i Ewangelii ma podstawowe znaczenie dla łacińskiego kręgu cywilizacji europejskiej", oraz p. 3 "Ustawodawca stanowiący prawo musi mieć świadomość istnienia wyższego, naturalnego porządku prawnego, którego nikt nie może zmienić ani uchylić. W szczególności podstawowym prawem naturalnym jest nienaruszalność życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci." In vitro wiąże się ze sztuczną selekcją i zabiciem "gorszych" ludzkich zarodków. Warto również nadmienić, że metoda in vitro wbrew popularnej narracji nie jest skuteczna istnieją lepsze, moralne metody leczenia niepłodności. Wzywam Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-mazurskiego do zaprzestania tej niemoralnej polityki



Bartosz d'Obyrn, Przewodniczący NZS UWM

Przypomnijmy, że w wojewódzkim budżecie zabezpieczono w tym roku 350 tys. złotych na program leczenia niepłodnych par za pomocą wspomaganego rozrodu. Dofinansowanie obejmuje do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej procedury in vitro w ramach dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie, jak i dofinansowanie do 2500 zł do części klinicznej jednej procedury adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie. Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnie jednej, zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

W 2021 roku władze województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczyły 200 tys. zł na dopłaty do leczenia in-vitro. Efektem ubiegłorocznej edycji programu jest dwójka nowych mieszkańców regionu i 11 ciąż, w tym jedna bliźniacza. Ogólnie do programu zakwalifikowało się 45 par z województwa warmińsko-mazurskiego.

Jako Niezależne Zrzeszenie Studentów stanowczo podkreślamy, że oświadczenie opublikowane przez Przewodniczącego NZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie stanowi głosu całego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.



Stanowisko to nie było w żadnym stopniu konsultowane z Władzami oraz Członkami Organizacji zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym



Efektem działań podjętych przez Przewodniczącego olsztyńskiego NZS jest złożenie rezygnacji przez Władze i większość Członków Organizacji Uczelnianej W związku z powyższym. Organizacja Uczelniana Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zostaje rozwiązana, a co za tym idzie jej Przewodniczący nie pełni już swojej funkcji



Karolina Grzesiak, Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS

Karol Grosz