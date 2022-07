Gliński o Muzeum ks. Popiełuszki: połączyliśmy inicjatywę fundacji "Dobro" z siłą państwa

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wzięli udział w podpisaniu porozumienia między Fundacją "Dobro", a Muzeum Podlaskim (placówka podlegająca pod samorząd województwa podlaskiego), dotyczącego utworzenia Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w rodzinnej wsi duchownego w Okopach.

"Dziś mamy kolejny etap tej inwestycji przygotowywanej już od kilku lat. Musieliśmy połączyć inicjatywę fundacji rodziny Popiełuszków +Dobro+ z siłą polskiego państwa" - mówił Gliński.

Wyjaśnił, że "nie było łatwo połączyć inicjatywę prywatną, konkretny projekt z możliwością przeznaczenia środków publicznych, ale zostało to przezwyciężone i dzisiejsze (czwartkowe) porozumienia między Fundacją +Dobro+, a Muzeum Podlaskim, które od trzech lat jest współprowadzone przez MKiDN, umożliwia zaangażowanie środków państwa polskiego w tę realizację".

W ocenie Glińskiego "to muzeum będzie szczególne, bo jest poświęcone szczególnej osobie". "Mówi się współcześnie, że jest brak autorytetów, a ksiądz Popiełuszko, jest właśnie autorytetem na obecne czasy. Człowiek, który swoim życiem do końca zaświadczył wierności podstawowym wartościom chrześcijaństwa, a jednocześnie był bojownikiem o niepodległość Polski i stał się także męczennikiem" - zaznaczył.

"Determinacja w wierności wartościom wspólnotowym i tożsamościowym jest ważna w świecie współczesnym, bo ona w ostatecznym rozrachunku broni wspólnoty" - dodał. "Widzimy to na przykładzie agresji i wojny, kiedy Ukraińcy są zdolni do obrony tożsamości i własnego narodu, głównie przez to, że są wierni pewnym wartościom" - zwrócił uwagę.

"To następny ważny krok do tego, żeby ta istotna, nie tylko z punktu widzenia mieszkańców województwa podlaskiego, ale całego naszego kraju, inwestycja powstała" - mówił o podpisaniu porozumienia marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Powiedział, że to porozumienie pozwala na przekazanie Muzeum Podlaskiemu gruntu, gdzie ma powstać muzeum. Powiedział PAP, że grunt należy do Fundacji "Dobro".

Kosicki poinformował, że do końca roku ma być wydane pozwolenie na budowę a także kosztorys, co pozwoli ogłosić przetarg na tę inwestycję. Wyraził nadzieję, że muzeum uda się otworzyć w 2025 roku.

Prezes Fundacji "Dobro", bratanek duchownego Marek Popiełuszko przypomniał w czwartek, że początku celem fundacji było upamiętnienie miejsca, gdzie Popiełuszko się urodził. "Dla nas, dla rodziny, to jest testament ks. Jerzego. Myśmy nigdy nie myśleli, że to będzie muzeum, dla nas to jest nowość. Myśmy myśleli zrobić jakąś ławeczkę, żeby ludzi mogli usiąść, porozmawiać posłuchać ks. Jerzego, wsłuchać się w tę przyrodę Okopów, podlaskiej wsi. (…) Powstało piękne dzieło" - mówił.

Dyrektor Muzeum Podlaskiego dr Waldemar Wilczewski podkreślił, że utworzenie muzeum ks. Popiełuszki traktuje jako ogromne zadanie. "Z jednej strony budowa, ogromne przedsięwzięcie, ale przed nami jest zadanie dużo trudniejsze - od śmierci ks. Popiełuszki w 2024 roku minie 40 lat. Wyrosły nowe pokolenia Polaków, dla których to jest historia" - powiedział. Zapewnił, że muzeum szuka "odpowiedniego języka", by dotrzeć do młodego widza.

"Muzeum tak nowocześnie zaprojektowane (…) wymaga odpowiednio nowoczesnego przekazu. Już dziś przygotowujemy się, żeby ten przekazał był na odpowiedni poziomie i dostosowany do wszystkich grup odbiorców" - powiedział Wilczewski. Dodał, że prace merytoryczne już trwają, a Muzeum Podlaskie pozyskało na to środki z resortu kultury.

List intencyjny w sprawie utworzenia muzeum ks. Popiełuszki podpisano w ministerstwie kultury dwa lata temu. Projekt architektoniczny jest gotowy od ubiegłego roku.

Architekt Mirosław Nizio przyznał, że był to trudny projekt, a prace nad nim trwały trzy lata. Mówił, że muzeum będzie nowoczesną placówką wpisaną w kontekst miejsca, gdzie powstanie, czyli wsi, a budynek inspirowany jest przydrożnymi kapliczkami i kościołami.

Materiałem budowlanym mają być bloki z kruszywa pozyskiwanego lokalnie; punktem centralnym ma być "miejsce skupienia i refleksji" w formie dużej kaplicy (krypta), znajdzie się też w muzeum stała wystawa o księdzu Popiełuszce. "Historia ks. Jerzego, męczeństwo, historia życia w tym miejscu będzie uwidocznione na każdym poziomie: merytorycznym, edukacyjnym i duchowym" - dodał Nizio.

Wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony - poinformował PAP marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Dodał, że po jego uzyskaniu razem z zaktualizowanym kosztorysem będzie można powiedzieć, na ile obecnie szacowana jest inwestycja. Wcześniej mówiono o 15-20 mln zł.

Fundacja "Dobro" we współpracy z Mennicą Polską wyemitowała specjalne cegiełki. Jak zapowiedział w czwartek przewodniczący rady fundacji Bogdan Romaniuk, zebrana w ten sposób kwota będzie wkładem fundacji w budowę muzeum.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Do 1971 r. nosił imię Alfons, które potem zmienił na Jerzy. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 roku.(PAP)