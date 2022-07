Ruszyła kolejna drogowa inwestycja w powiecie olsztyńskim. Dziś droga Silice-Skajboty będzie zamknięta

Droga powiatowa na odcinku Barczewo-Silice zmieni się nie do poznania. Nie będzie to tylko naprawa nawierzchni, ale kompleksowy remont składający się z rozbiórki istniejącej nawierzchni, wyprofilowania dnia, ułożenia geowłókniny, i kilku warstw kruszywa. Asfalt będzie podbudowany solidnej grubości podstawą. Do tego drogowcy wykonają prace związane z wykończeniem poboczy, które do tej pory (jak cała droga) wołały o pomstę do nieba.

Prace wykona firma STAL-MAK z Elbląga. Na skończenie całej inwestycji firma ma dwadzieścia dni. Nowo wybudowana droga będzie objęta trzyletnią gwarancją. Remontowany odcinek ma około 12 km.

Koszt remontu to 133 836,30 zł.

Karol Grosz