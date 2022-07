Maląg: w ramach projektu "Razem Możemy Więcej" dofinansowanie otrzymało już 115 projektów

W tegorocznej edycji programu "Razem Możemy Więcej", którego na celem jest aktywizacja zawodowa i integracja cudzoziemców, dofinansowanie otrzymało już 115 projektów. Dzięki temu ok. 50 tys. osób zostanie przeszkolonych - powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach Funduszu Pracy MRiPS uruchomiło projekt "Razem Możemy Więcej", w ramach którego samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców. Na ten cel resort przeznaczył łącznie 100 mln zł.

"W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 115 projektów" - powiedziała w środę w TV Trwam minister Maląg. Wyjaśniła, że ich celem jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa poprzez m.in kursy języka polskiego. "Bez tego nie da się dobrze funkcjonować na rynku pracy" - oceniła szefowa MRiPS.

"W ramach dofinansowanych projektów zostanie przeszkolonych ok. 50 tys. Dzięki temu kolejne osoby będą mogły zasilić rynek pracy, czyli osiągniemy efekt synergii, który jest potrzebny do dobrego rozwoju gospodarki" - powiedziała minister.

Na pytanie, czy te osoby zostaną na stałe w Polsce, minister Maląg stwierdziła, że w przypadku Ukraińców sytuacja jest bardzo dynamiczna.

"Spośród osób, które podejmują chęć przekwalifikowania się i podjęcia nauki w naszym kraju, szacujemy, że co najmniej 30 proc. planuje zostać w Polsce" - powiedziała szefowa MRiPS. "Tego, jakie będą ostateczne decyzje, nie jesteśmy w stanie przewidzieć" - oceniła.

Zaznaczyła, że projekt "Razem Możemy Więcej" skierowany jest do wszystkich cudzoziemców, a więc nie tylko do uchodźców z Ukrainy, ale także np. z Afganistanu.

Minister Maląg zwróciła również uwagę, że rząd przedłużył wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Z początkiem lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja wprowadziła pierwszy pakiet rozwiązań systemowych, które mają pomóc uchodźcom zaadaptować się w Polsce.

Nowela zmieniła zasady wnioskowania o pieniądze za pomoc uchodźcom (40 zł za osobę dziennie). Od 2 lipca wniosek o świadczenie trzeba złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Jeśli ostatni dzień tego okresu przypadł przed zmianą przepisów - czyli do 1 lipca - wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Świadczenie otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy, niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. Gmina może wydłużyć ten okres, jeśli pomoc jest udzielana osobie niepełnosprawnej, kobiecie po 60. roku życia lub mężczyźnie po 65. roku życia, kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do 12. miesiąca życia, osobie samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletniemu, który do Polski przybył bez opiekuna.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub podległej jej jednostce. Gmina ma miesiąc na to, aby taki wniosek rozpatrzyć. Przyznanie świadczenia może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. (PAP)