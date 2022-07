Kosmiczne projekcje, wirtualne podróże, a to wszystko w rytm muzyki

Taka propozycja nie jest nowością w olsztyńskiej instytucji. Widzowie i melomani wielokrotnie mogli podziwiać zarówno artystów występujących na żywo, jak i odtwarzaną muzykę, połączoną z projekcjami na kopule.

Pod kopułą Planetarium regularnie rozbrzmiewają dźwięki muzyki elektronicznej, wielbiciele mogli słuchać też m.in. utworów zespołów Queen czy Pink Floyd. Przygotowany został też specjalny koncert ku czci Mikołaja Kopernika.

Przed nami kolejna propozycja - wakacyjny cykl "Muzycznych Piątków". Już w najbliższy piątek (8 lipca) zagra premierowo projekcja muzyczna "SpaceOpera".

— To muzyczny pokaz wymyślony, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Matteo Gagliardiego, do utworu "Op.32: The Planets" Gustava Holsta — mówi dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Jacek Szubiakowski. — Podróż odbywa się statkiem kosmicznym obcych, z którego wnętrza, obserwujemy obiekty Układu Słonecznego. Obrazom planet towarzyszą przedstawienia artystyczne ze świata sztuki. Otaczające widza panoramiczne okno ukazuje ciała niebieskie mijane w czasie podróży, która przebiega kosmicznymi etapami i międzyplanetarnymi korytarzami, aż do granic Kosmosu.

Piątkowy pokaz zacznie się o 18:00. Bilety kosztują 16 złotych i są do kupienia m.in. poprzez stronę internetową OPiOA.