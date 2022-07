Modernizacja Ciepłowni w Kortowie zakończona

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w piątek (1 lipca) w Kortowie. Teraz trwają testy zmodernizowanych instalacji, a także szkolenia pracowników. W trakcie prac wykorzystano najnowocześniejsze dostępne dziś technologie.

- Sama modernizacja ciepłowni trwała prawie dwa lata - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Natomiast cały proces od pomysłu do realizacji był dwukrotnie dłuższy. Modernizacja została zakończona w terminie znacznie wyprzedzającym wejściem w życie nowych norm emisji, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Istniejące kotły węglowe zostały dostosowane do niskoemisyjnych wymogów, dzięki czemu ograniczono emisję pyłków, tlenków siarki czy tlenków azotu. Wszystkie kotły zostały uzbrojone w reaktory odsiarczania i odazotowania, a także przystosowane do spalania biomasy z węglem, co pozwala istotnie wpłynąć na koszty zakupu uprawnień do emisji CO2.

- Z tyłu budynku Ciepłowni Kortowo powstało ogromne "laboratorium", które pracuje na rzecz ograniczenia emisji - mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, Konrad Nowak. - Najwyższe elementy urządzeń mają ok. 26 m wysokości. Za kotłami zamontowano ponad 1,6 tys. filtrów workowych, które ograniczą emisję pyłu aż o 86 proc. Modernizacja pozwoliła dostosować ciepłownię również do wyśrubowanych norm emisji siarki.

Historycznym momentem tego projektu było wyburzenie - w marcu 2021 roku - starego, 120-metrowego komina. Jego miejsce zajął nowy, 70-metrowy obiekt.

Całkowity koszt zadania to 67,7 mln zł. Ponad połowa tej kwoty to pożyczka z programu "Ekumulator", przyznana MPEC-owi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja Ciepłowni Kortowo jest jednym z elementów zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna. Innym jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Bublewicza. Dzięki temu możliwe będzie zagospodarowanie tej części odpadów, które nie mogą być składowane na wysypiskach, a są przekształcane w paliwo alternatywne.

W tej chwili wykonawca prac jest po odbiorze technicznym turbiny, która będzie zamieniać energię cieplną w energię elektryczną. Urządzenie powinno dotrzeć do Olsztyna z czeskiego Pilzna w drugiej połowie września.

Dzięki tym inwestycjom udział węgla w produkcji ciepła w Olsztynie zostanie ograniczony z 98 proc. do 36 proc.