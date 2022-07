Specjalny pokaz dronów w Warszawie z okazji pierwszego Amazon Prime Day w Polsce

Wszystkie informacje dotyczące Prime Day znajdują się na stronie https://www.amazon.pl/primeday

Warszawa, 4 lipca 2022 – Amazon słynie z tego, że jako pierwszy inicjuje wiele innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Kindle, opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime czy Alexa to tylko niektóre z produktów i rozwiązań, które wprowadził na świecie jako pierwszy. Kolejnym jest Amazon Prime Day, festiwal okazji dla klientów Prime, który w tym roku odbędzie się także w Polsce. Z okazji tego debiutu Amazon zorganizował specjalny pokaz dronów, aby zapowiedzieć nadchodzące wydarzenie zakupowe, znajdując innowacyjny sposób na promowanie tegorocznych dat Prime Day - 12 i 13 lipca. Pokaz dronów miał miejsce w Warszawie, nad brzegiem Wisły i przyciągał wzrok przechodniów.

Drony przedstawiły serię obrazów związanych z „pierwszymi” i ważnymi momentami życia, takimi jak pierwsze podróże, pierwsze przygody, pierwsza miłość. W trakcie pokazu poruszono również temat wpływu książek na postrzeganie świata przez czytelnika, a przy okazji Amazon przypomniał o Kindle jako pionierskim kroku w kierunku popularyzacji e-czytania. Pokaz zakończył się finałem, który ujawnił oficjalne daty pierwszego w Polsce Prime Day: 12 i 13 lipca. Aby obejrzeć relację z pokazu dronów z okazji Amazon Prime Day, kliknij tutaj

Prime Day to wydarzenie zakupowe przeznaczone dla klientów Prime, które zapewnia dostęp do atrakcyjnych okazji wśród najlepszych światowych marek i małych lokalnych firm. Prime Day odbędzie się w tym roku 12 i 13 lipca i będzie to pierwszy raz, kiedy polscy klienci Amazon wezmą w nim udział. W ciągu dwóch dni członkowie Prime zyskają dostęp do wyjątkowych okazji na tysiące produktów z ponad 30 kategorii, w tym zabawek, odzieży, obuwia, książek, sprzętu sportowego, elektroniki, smartfonów, komputerów i innych. Zniżkami podczas Prime Day objęte będą produkty najpopularniejszych światowych marek, w tym Apple, Sony, Philips i Lego, a także tysiące produktów małych i średnich firm z Polski, takich jak Ochnik, Wojas, Eveline Cosmetics, SFD Nutrition, AmeliaHome, DecoKing, Beltimore, Wozinsky, Betlewski, LEKI i Movino.

W Polsce Amazon Prime zadebiutował w październiku 2021 roku, zapewniając klientom Prime dostęp do wszystkiego co najlepsze w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów (do domu, Paczkomatów i punktów odbioru), bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia i w weekendy. Prime zapewnia również dostęp do nagradzanych filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals, darmowych gier i materiałów in-game dzięki Prime Gaming, a także do ekskluzywnych okazji Prime. Każdy może wypróbować Prime za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime . Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc.

Najnowsze informacje na temat Prime Day można znaleźć na stronie https://www.amazon.pl/primeday

Amazon w Polsce

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki badawczo-rozwojowe, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie, m.in. technologię, dzięki której Alexa posługuje się mową. Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce roku ponad 12 mld zł, między innymi w infrastrukturę realizacji zamówień i jednostki badawcze, a także w wynagrodzenia dla pracowników. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i usług technicznych, które pomagają małym i średnim firmom docierać do nowych klientów w kraju i za granicą.

Informacje o Amazon

YouTube. Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe bloga Aboutamazon.pl oraz śledź profil firmy na Facebooku Instagramie , Twitterze @AmazonNewsPL

