W szpitalu MSWiA w Olsztynie nie ma porodówki, a urodziło się dziecko. Na SORze

W szpitalu MSWiA w Olsztynie doszło do niecodziennego zdarzenia. 3 lipca ok. godz. 10 pod Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala podjechał samochód z młodą kobietą w zaawansowanej ciąży.

— Teoretycznie wszystko było proste — rodzice znali datę porodu, znali objawy zbliżającego się porodu (to już trzecie dziecko w rodzinie), ale nie zdążyli dojechać do szpitala z oddziałem ginekologiczno-położniczym — informuje szpital w mediach społecznościowych. — Akcja porodowa zakończyła się narodzinami zdrowego chłopca (10/10 Apgar) przy asyście pielęgniarki położnej z Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Szczęśliwą matkę i nowo narodzone dziecko przewieziono karetką systemu ratownictwa medycznego do właściwego oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Ojciec dziecka wrócił do naszego szpitala, aby podziękować załodze Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego za profesjonalną pomoc podczas akcji porodowej.

