Pożar w centrum Moskwy. Płonie kolejny wieżowiec

W jednym z wieżowców w centrum Moskwy wybuchł pożar. Na publikowanych w sieci nagraniach widać, jak kłęby czarnego dymu wydobywają się z górnych pięter budynku.

To kolejny duży pożar, do jakiego doszło w ostatnich tygodniach w Rosji. 29 czerwca ogień pojawił się w dwóch magazynach opon w Moskwie.

16 maja pożar wybuchł na dachu centrum biznesowego DM Tower na południu Moskwy wybuchł pożar. W sieci zamieszczano nagrania pokazujące płonący wieżowiec.



Od czasu agresji na Ukrainę, Rosja mierzy się z serią pożarów. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy płonęło wiele strategicznych obiektów na terytorium kraju. W większości przypadków przyczyna pożarów nie została oficjalnie potwierdzona, chociaż wielu analityków i ekspertów podejrzewało działania sabotażowe. Takie przypuszczenia były np. w przypadku pożaru z 3 maja. W nocy pod Moskwą ogień pojawił się na terenie kompleksu magazynów Atlant Park - a dokładniej w magazynie należącym do prokremlowskiego wydawnictwa "Proszeszczenie". Jak informował wtedy niezależny rosyjski portal Mediazona, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pracownicy tego wydawnictwa otrzymali polecenie usunięcia ze szkolnych podręczników "nieodpowiednich" wzmianek o Ukrainie.

Tego samego dnia doszło do pożaru w składzie odpadów polietylenowych w rejonie Krasnojarska. Ogień miał obejmować około 500 metrów kwadratowych. 2 maja natomiast doszło do pożaru w fabryce amunicji w Permie, niedaleko Uralu. Fabryka miała produkować amunicję rakietową Grad i Smiercz, które to pociski na dużą skalę były wykorzystywane w Ukrainie.

W połowie czerwca pożar wybuchł w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na jednym z największych pól gazowych.