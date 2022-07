Bitwa o Wieżę, czyli Ogólnopolski Turniej Rycerski w Kurzętniku [ZAPROSZENIE]

Dokładnie na tydzień przed Inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem w Kurzętniku odbędzie się Bitwa o Wieżę, czyli ogólnopolski turniej rycerski. To nawiązanie do czasów średniowiecza, bo pierwotnie do starcia wojsk Jagiełły z Krzyżakami miało dojść właśnie w Kurzętniku.

Może zacznijmy od historii…

W 1410 roku do największej bitwy średniowiecza miało dojść nie pod Grunwaldem, a w Kurzętniku, gdzie stacjonował wówczas zakon krzyżacki. Wojska Jagiełły podeszły do Kurzętnika od strony południowej. Ze wzgórza, na którym teraz znajduje się Wieża widokowa i ośrodek Kurza Góra Ski&BikePark, rozpościera się doskonały widok na pradolinę rzeki Drwęcy i ruiny kurzętnickiego zamku. To właśnie z tego miejsca posłańcy Władysława Jagiełły dostrzegli zasadzki, które polskim wojskom przygotowali Krzyżacy. Jagiełło postanowił wycofać się w kierunku Grunwaldu. W ślad za nim ruszyli Krzyżacy, którzy po kilku dniach wędrówki dotarli na historyczną polanę. Dalszą historię wszyscy już znamy… Teraz na Kurzej Górze w Kurzętniku wraca się do wydarzeń sprzed ponad 600 lat. Powstała tam na początku tego roku Wieża widokowa ze ścieżką edukacyjną liczącą prawie dwa kilometry nawiązuje do czasów średniowiecza, a obecni na ścieżce rycerze opowiadają o historii oraz tradycjach i zwyczajach tamtych czasów. A dokładnie na tydzień przed Inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem na Kurzej Górze odbędzie się Bitwa o Wieżę, czyli ogólnopolski turniej rycerski z walkami jeden na jeden i drużynowymi oraz mnóstwem dodatkowych atrakcji.

Bitwa o Wieżę potrwa dwa dni a rozpocznie się w sobotę, 9 lipca.

Podczas ogólnopolskiego turnieju zobaczymy prawdziwe rycerskie starcia w tak zwanym rycerskim MMA, czyli w pełnokontaktowych walkach rycerskich i w walkach drużynowych 3 na 3. Do tego organizatorzy przewidzieli Mistrzostwa Polski w strzelaniu z kuszy i łuku z wieży oraz szereg pokazów i atrakcji. — Z pewnością walki rycerskie, które odbędą się w ramach turnieju będą wyjątkowo widowiskowe — mówi Kamila Szpinak – Piórkowska z działu marketingu Kurzej Góry. — Ale również pozostałe atrakcje będą bardzo ciekawe i interesujące. Przygotowaliśmy mnóstwo animacji i warsztatów dla dzieci i dorosłych, pokazy sprawności rycerskiej czy stoiska ze średniowiecznym rzemiosłem, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił w wybijaniu monet, w sztuce kowalskiej czy garncarskiej — wyjaśnia. Każdy dzień zostanie zwieńczony koncertem. W sobotę na scenie pod Wieżą zaprezentuje się folk-rockowy zespół Tuhaj-Bej, z kolei finał niedzieli upłynie nam przy najlepszych utworach zespołu Metallica. Na scenie wystąpi bowiem zespół Scream Inc., który jest coverbandem kapeli zza oceanu. Szczegółowy program imprezy znajduje się na końcu artykułu.

Wieża widokowa

Nowa atrakcja Warmii i Mazur zachwyca i przyciąga prawdziwe tłumy. Wieża widokowa wykonana w całości z drewna akacjowego to obowiązkowy punkt na turystycznym szlaku wiodącym przez Polskę północną.

Wieża widokowa powstała w Kurzętniku w ośrodku Kurza Góra, który do tej pory słynął z tego, że jest największym ośrodkiem narciarskim na północy kraju.

Na początku bieżącego roku lista atrakcji Kurzej Góry wzbogaciła się o konstrukcję unikatową w skali niemal całego kraju.



— Wieża widokowa na Kurzej Górze jest drugą tego typu budowlą w Polsce — mówi Grzegorz Lenartowicz, szef biura prasowego Grupy Pingwina, która skupia pięć całorocznych ośrodków narciarsko – rekreacyjnych. — Pierwsza wieża powstała w Krynicy Zdroju na terenie ośrodka Słotwiny Arena. Wieża w Kurzętniku jest konstrukcją bliźniaczą.

Jak podkreśla Lenartowicz, pierwsze tygodnie działalności Wieży widokowej w Kurzętniku, tylko potwierdzają, że była to inwestycja potrzebna i trafiona. — Każdego dnia odwiedzają nas turyści z najodleglejszych zakątków kraju — mówi Lenartowicz. — A w weekendy wieża przezywa prawdziwe oblężenie, choć muszę od razu uspokoić, że mimo sporej liczby zwiedzających na ścieżce widokowej, która ma prawie dwa kilometry długości, nie ma tłoku.

Wspomniana ścieżka, która prowadzi na szczyt Wieży widokowej liczy łącznie 1972 metry. Po drodze na zwiedzających czekają instalacje edukacyjne, które nawiązują do czasów średniowiecznych. — Należy w tym miejscu podkreślić, że pierwotnie to właśnie w Kurzętniku miało dojść do największej średniowiecznej bitwy w 1410 roku. Dlaczego tak się nie stało? Na to pytanie odpowiedź można znaleźć właśnie na ścieżce na Kurzej Górze – mówi Grzegorz Lenartowicz.



Wieża w na Kurzej Górze w Kurzętniku została wykonana w całości z drewna akacjowego. Jej konstrukcja zachwyca nie tylko rozmiarem, ale też kunsztem ciesielskim. — Nie trzeba być fanem budownictwa czy nietypowych konstrukcji, aby dostrzec wyjątkowość Wieży widokowej. To miejsce naprawdę zapiera dech — dodaje na zakończenie rzecznik Grupy Pingwina.

Warto dodać, że Wieża widokowa nie jest jedyną letnią atrakcją Kurzej Góry. Na terenie ośrodka znajduje się największy w Europie kompleks zjeżdżalni tubingowych. Znajdziemy tam sześć zróżnicowanych torów do jazdy z specjalnie przygotowanych „oponach”. A jeszcze w tym roku na terenie ośrodka ma zostać uruchomiony jedyny w tej części kraju bike park z trzema trasami.



Program Bitwy o Wieżę

09 lipca (sobota)

Czas trwania imprezy 11:00 – 22:00

12:00 - Wjazd Króla Jagiełły ze świtą na koniach, prezentacja Rady Ośmiu

13:00 - Rozpoczęcie turniejów rycerskich przez Króla Jagiełłę:

walki na miecz i tarcze: 1/1, 3/3, walki na miecz długi 1/1

I Mistrzostwa Polski w strzelaniu z kuszy z wieży

15:00 - Pokaz sprawności rycerskiej i jazdy konnej

16:00 - Kontynuacja turniejów rycerskich

20.00 - Wręczenie nagród

21:00 – Koncert zespołu Tuhaj-Bej



Aktywności całodniowe:

stragany rzemieślnicze, rękodzielnicze i kupieckie, kuchnia rycerska

Warsztaty:

kowalskie - uczestnik wykuwa przedmiot, który staje się jego własnością,

Brat Kwas – stoisko z kwasem chlebowym

Garncarskie i wyrobu ceramiki

Czerpania papieru



Wioska rycerska dla dzieci:

animacje dla dzieci,

prezentacje poszczególnych rodzajów broni od woja do rycerza,

turnieje rycerskie dla dzieci (bezpieczne walki na miecz piankowy i tarcze, kusza, łuk, walki na równoważni, test wojownika i pasowanie na rycerza)



pieśni i tańce rycerskie (zespół Vocantus i Banda Czworga)

Płatnerz: stoiska ze zbrojami

Mennica: wybijanie monet



10 lipca (niedziela)

Czas trwania imprezy 11:00 – 21:00

12:00 - Wjazd Króla Jagiełły ze świtą na koniach, prezentacja Rady Ośmiu

13:00 - I Mistrzostwa Polski w strzelaniu z łuku tradycyjnego z wieży

15:00 - Turniej Walk Rycerskich Bohurtowych 3/3

18:00 - Rycerskie MMA: Gala PWR - Pełnokontaktowe walki rycerskie 4x2

20.00 – Koncert Metallica tribute band: Scream Inc.



Aktywności całodniowe:

stragany rzemieślnicze, rękodzielnicze i kupieckie

kuchnia rycerska (podpłomyki)

Warsztaty:

kowalskie - uczestnik z pomocą kowala wykuwa przedmiot, który staje się jego własnością

Brat Kwas – stoisko z kwasem chlebowym

Garncarskie i wyrobu ceramiki

Czerpania papieru

Wioska rycerska dla dzieci:

animacje dla dzieci, prezentacje poszczególnych rodzajów broni od woja do rycerza, turnieje rycerskie dla dzieci (bezpieczne walki na miecz piankowy i tarcze, kusza, łuk, walki na równoważni, test wojownika i pasowanie na rycerza)

pieśni i tańce rycerskie (zespół Vocantus i Banda Czworga)

Płatnerz: stoiska ze zbrojami

Mennica: wybijanie monet

Szczegółowe informacje w mediach społecznościowych Kurza Góra Ski&BikePark

