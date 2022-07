USA przekażą Ukrainie nowoczesne systemy obrony.

Polska jest trzecim krajem świata pod względem wielkości pomocy wojskowej przekazywanej Ukrainie; rząd w Warszawie zobowiązał się już do udzielenia Kijowowi wsparcia o wartości 1,81 mld dolarów - wynika z analizy opublikowanej przez BBC.

Z kolei zobowiązania rządu w Londynie wobec Ukrainy wynoszą z kolei 2,53 mld dolarów, natomiast rzeczywiste dotychczasowe wydatki - 1,6 mld dolarów. Te sumy nie uwzględniają kwoty 1,2 mld dolarów, czyli dodatkowej puli wsparcia, ogłoszonej przez brytyjskie władze 30 czerwca - poinformowała BBC za Instytutem Gospodarki Światowej w niemieckiej Kilonii.

Ostatnie pakiety pomocowe dla Ukrainy, to nowa jakość -uzbrojenie jest nowe, często bezpośrednio z fabryk i , jak w przypadku polskich armatohaubic Krab, nowoczesne. Jak informuje resort obrony USA, w najnowszym pakiecie są dwa systemy NASAMS, cztery radary przeciwartyleryjskie, do 150 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm oraz "dodatkowa amunicja" do mobilnych systemów artylerii rakietowej HIMARS. Dostarczenie tej broni, o którą od dawna zabiegała Ukraina, zapowiedział wczesniej prezydent Joe Biden. W przeciwieństwie do poprzednich trzynastu pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy, większość sprzętu zostanie przekazana nie z magazynów sił zbrojnych USA, lecz zakupiona dla Ukrainy od producentów w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative, za kwotę 770 mln USD. Z amerykańskich magazynów wysłane zostaną rakiety do HIMARS o wartości 50 mln USD.

"Historyczna decyzja"

Za wsparcie za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Decyzję o przekazaniu przez USA nowoczesnych systemów obrony powietrznej nazwał "historyczną".

"Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych za nieustanne przywództwo i wsparcie UA w walce z agresorem. Razem ku zwycięstwu!"

- napisał na Twitterze Zełenski.

NASAMS to rakietowy system obrony powietrznej średniego zasięgu produkowany przez amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon i norweski Kongsberg. Używa on standardowych amerykańskich rakiet powietrze-powietrze przystosowanych do wystrzeliwania z naziemnych wyrzutni. Jest używany m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.

HIMARS – system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki. Zestaw może używać standardowych niekierowanych pocisków typu MLRS o kalibrze 227 mm, ale także amunicję kierowaną systemu GMLRS o zasięgu od 15 do ponad 70 km. Dodatkowo wyrzutnia obsługiwać może rodzinę pocisków kierowanych MGM-140 ATACMS, które dysponują zasięgiem od 25 do 300 km (zależnie od wersji). M142 jest w stanie używać pocisków rakietowych z subamunicją kasetową. Polska zamówiła w USA 20 takich zestawów, które maja trafic na wyposażenie armii w 2023 roku, oraz negocjuje obecnie zakup 500 dodatkowych zestawów