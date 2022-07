Warmia i Mazury wypadają słabo. Są wyniki egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie z Warmii i Mazur wypadli słabo na tle kraju. Z języka polskiego zdobyli 57 proc. punktów możliwych do zdobycia, a 53 proc. z matematyki. Najlepiej wypadł egzamin z języka obcego. Tu średnio ósmoklasiści zdobyli z angielskiego 63 proc., a z niemieckiego 48 proc. 16 osób zdawało też egzamin z języka rosyjskiego. Tu średni wynik to 62 proc. Pojedyncze osoby pisały też egzamin z języka francuskiego i hiszpańskiego. Dla porównania — średnia krajowa to 60 proc. z języka polskiego, 57 proc. z matematyki, z języka angielskiego 67 proc. punktów, a z niemieckiego 50 proc., a z rosyjskiego 65 proc. punktów.

— Najlepiej wypadli zdający z województw mazowieckiego i małopolskiego, najgorzej z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego — powiedział Marcin Smolik, dyrektor CKE Marcin Smolik — Egzamin pokazał, z czym uczniowie radzą sobie najlepiej.

— A powinien pokazać, z czym mają jeszcze problemy. Egzamin sprawdzający wiedzę jest potrzebny, ale w innej formie. Powinien być informacją, czego jeszcze uczniowie muszą się nauczyć. Powinien być wskazówką dla szkoły, do której idą dzieci, żeby te zaległości nadrobić — zauważa Tomasz Branicki, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach. — Powinniśmy uczyć rzeczy ważnych i praktycznych. Przygotowujmy dzieci do testów, a nie stawiajmy na pamięciówki. Pozwólmy im samodzielnie myśleć. Niestety uczniowie często muszą szukać takich rozwiązań, jakie egzaminujący mają na myśli. Inne sposoby, choć właściwe, są niezgodne z kluczem.

Dlaczego ósmoklasiści wypadli kiepsko?

— Dużo do powiedzenia ma tu czas pandemii, jaki mamy za sobą. Egzamin nie jest przecież wiedzą tylko z klasy ósmej, ale obejmuje cały etap edukacji — podkreśla Tomasz Branicki. — Centralna Komisja Egzaminacyjna powinna wziąć pod uwagę jeszcze jedną sprawę. Coraz więcej uczniów ma specjalne potrzeby i różnego rodzaju deficyty. I tych dzieci jest coraz więcej. Oni w szkołach specjalnych zdają ten sam egzamin co uczniowie w tzw. normalnych placówkach. Nie mają żadnej taryfy ulgowej. I niestety zaniżają poziom. Ten sam egzamin pisały również dzieci z Ukrainy. Uważam to za nieporozumienie. Tym uczniom trzeba było odpuścić. Powinny najpierw odnaleźć się w nowej rzeczywistości i odpocząć od tego, co przeżyły. Pamiętajmy też, że u nich jest inny system nauczania. I jeszcze ta bariera językowa. Ci uczniowie często na naszych lekcjach siedzieli jak na tureckim kazaniu. Nauczyciele starali się, a dzieci miały translatory, ale to nie to samo. Te dzieci przyjechały tu, żeby uchronić się przed wojną. Zostawili swoje domy, ojców... Często tam cały czas są ich myśli. A my w tej sytuacji kazaliśmy im pisać egzamin. Gdy wszystko weźmie się pod uwagę, wyniki egzaminu okazują się takie, a nie inne...

Na Warmii i Mazurach egzamin ósmoklasisty pisało 18 tysięcy uczniów wśród nich było 166 osób z Ukrainy. Jak sobie poradzili? W skali kraju Ukraińcy uzyskali średnio 22 proc. z polskiego, z matematyki 34 proc., z języka angielskiego 44 proc. (wybrało go 74 proc. uczniów), a z języka rosyjskiego 89 proc. (wybrało go 25 proc. uczniów).

Przepustka do nowej szkoły

Test ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, ale przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu są też uwzględniane przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku, podobnie jak w zeszłym roku, w związku z epidemią i edukacją zdalną egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

ADA ROMANOWSKA