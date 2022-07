Brakuje wody w Wiśle. Na wskaźniku w Warszawie tylko 37 cm

Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na warszawskim odcinku Wisły widać już symptomy suszy. Deszcz, który spadł w czwartek wieczorem, nie przyczynił się do podniesienia poziomu wody w rzece.

Odwołane promy

Ze względu na bardzo niski stan Wisły pojawiły się problemy z żeglugą. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował, że od 1 lipca kursowanie promów "Wilga", "Pliszka" oraz "Słonka" wchodzących w skład Warszawskich Linii Turystycznych zostaje zawieszone do odwołania.