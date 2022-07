Kto zaprojektuje Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego?

Teren przy al. Sybiraków trafił do miasta w 2015 roku. Było to możliwe dzięki wymianie z Polskimi Kolejami Państwowymi. Zgodnie z zapowiedziami nadal ma służyć uprawianiu sportu.

Trwające postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. To kilkuetapowa procedura. Najpierw publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu, później dopuszczeni do udziału w postępowaniu wykonawcy składają oferty, ale niezawierające ceny. Następnie prowadzone są negocjacje, prowadzące do zaproszenia do złożenia konkretnych ofert.

W pierwszym etapie zgłosiło się pięć podmiotów, które chciały wziąć udział w postępowaniu. Po sprawdzeniu ofert i złożeniu wyjaśnień przez jednego z potencjalnych wykonawców, do trzech zostało skierowane zaproszenie do złożenia oferty wstępnej. Mają na to czas do 12 lipca.

Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego przy al. Sybiraków ma się dzielić się na dwie strefy. Jedna będzie przeznaczona do przeprowadzania rozgrywek co najmniej IV ligi, natomiast druga to teren szkoleniowy. Łącznie mają tam zostać zaprojektowane cztery boiska piłkarskie, budynek mieszczący zaplecze ośrodka, budynek będący zapleczem boiska głównego i trybuny oraz zadaszonej dwustronnej trybuny dla boisk.

Źródło: olsztyn.eu