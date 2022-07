Pracownicy Urzędu Miasta w Olsztynie z uwagi na upały chcą pracować krócej

Póki co, tylko pracownicy Starostwa Powiatowego w Olsztynie mają skrócony czas pracy, w związku z falą upałów nawiedzającą Polskę od kilku dni. Urząd Wojewódzki i Urząd Miasta póki co pracuje w normalnych godzinach, chociaż pracownicy tego drugiego również chcieliby szybciej wyjść z pracy.

Z powodu upałów Starostwo Powiatowe w Olsztynie do 1 lipca zmieniło czas pracy urzędników. Jest czynne do godz. 14.

Zmieniony czas pracy obowiązuje także w zamiejscowych stanowiskach starostwa w Dobrym Mieście i Biskupcu. Urząd Wojewódzki w Olsztynie nie zamierza zmieniać godzin obsługi petentów.

— Nasi pracownicy mają możliwość przyjść do pracy godzinę szybciej i skończyć o wcześniejszej porze. Do tego mamy specjalnie klimatyzowane sale, w których urzędnicy mogą odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy. Oczywiście wyposażamy wszystkich pracowników w wodę i napoje niezbędne do przetrwania wysokich temperatur — tłumaczy nam Krzysztof Guzek z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pracownicy Urzędu Miasta w Olsztyna również chcą pracować krócej. Póki co, jest to jednak niemożliwe.

— Kolejne lato i kolejne rozczarowanie. Znów gdy fala upałów nawiedza Olsztyn, większość urzędów skraca godziny pracy lub je zmienia. Niestety nie w olsztyńskim ratuszu. W związku z brakiem zainteresowania pracodawcy warunkami (tropikalnymi) panującymi w pokojach, my bierzemy sprawy w swoje ręce. Nie będziemy czekać aż ktoś zasłabnie. Mierzcie temperaturę w swoich pokojach, pijcie dużo wody i pilnujcie siebie nawzajem. W takich warunkach łatwo o nieszczęście. A my staniemy na głowie żeby zminimalizować zagrożenie jakie na nas czeka w ratuszowych tropikach — możemy przeczytać w mediach społecznościowych Związku Zawodowego "Symetria" reprezentującego interesy pracowników Urzędu Miasta w Olsztynie.

Twoim zdaniem: Urzędnicy powinni krócej pracować ze względu na upały Czas pracy urzędników nie powinien zostać zmniejszony pokaż wyniki »

Karol Grosz