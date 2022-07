Prezydent Duda w Madrycie: Szczyt NATO okazał się decyzyjny. Bronimy teraz każdej piędzi ziemi

„Zupełna zmiana, bronimy teraz każdej piędzi ziemi, to bardzo ważne dla państw bałtyckich, dla nas też, że to nie jest na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś zaatakuje państwa sojuszu, to będzie odbijanie, wyzwalanie. Nie, będzie obrona natychmiastowa, w bardzo szybkim tempie, więc to są rzeczywiście ważne decyzje, które były podjęte wczoraj” - powiedział na briefingu prasowym w Madrycie prezydent Andrzej Duda, komentując ustalenia szczytu NATO.

NATO okazało się poważne, pewne i NATO okazało się przede wszystkim decyzyjne. Ten szczyt też okazuje się decyzyjny. Jeżeli [Władimir Putin] chciał osłabić NATO poprzez to, że NATO okaże się bezradne wobec agresji na Ukrainę, to spotkał się z jednością, z szybkimi decyzjami sojuszu, spotkał się z bardzo szybkim wsparciem i mocnym wsparciem dla Ukrainy, bo przecież minęło przecież grubo ponad 100 dni od czasu rosyjskiej agresji, gdzie w kilkadziesiąt godzin miała zostać Ukraina opanowana

— przypomniał prezydent.

Tymczasem okazało się, że nic z tych rzeczy. Ukraina cały czas się broni i broni się mocno, a przede wszystkim państwa, które od dziesięcioleci czy wręcz od stuleciu jak Szwecja były państwami neutralnymi, przystępują do NATO, bardzo go wzmacniając

– zaznaczył.

Z całą pewnością jest to coś zupełnie przeciwnego do tego, co chciał osiągnąć Władimir Putin i od tego wychodząc możemy powiedzieć tak: cała ta sytuacja bez wątpienia jest porażką Rosji. Rosja pokazała swoją twarz, którą my znaliśmy i o której my, Polacy zawsze mówiliśmy. Nas posądzano o rusofobię, kiedy mówiliśmy że Rosjanie są bezwzględni, że mają apetyty imperialne, że to takie poczucie wielkoruskości, które pcha ich do tego, by rządzić, władać nad innymi narodami, że Rosja chce rozszerzać swoje wpływy, że prowadzi ekspansję pod każdym względem, także energetycznym. Patrzono na nas z przymrużeniem oka, krytykowano nas, dzisiaj niestety wszystko okazuje się prawdą, że mieliśmy rację. Dzisiaj Rosja jest agresorem i każdy to widzi