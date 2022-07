Ewa Żuryło pobudza innych do działania

Jako stary działacz kultury nie patrzę już tylko na to, że ma odbyć się impreza. To jest ciąg działań, który ma do czegoś zmierzać. Ważne jest to, by pobudzić innych do aktywności — i by nie wiązało się to dla nich z obciachem — mówi dyrektorka GCK w Lelkowie (pow. braniewski).