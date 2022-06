Festiwal 12 Godzin Serce Mazur. Zapraszamy

Dochód z festiwalu zostanie przeznaczony na zakup specjalistycznego sprzętu OCS Heart, służącego do transportu serca dawcy. Pozwala on zwiększyć czas potrzebny do transportu serca dawcy do przeszczepu z 4 do 12 godzin. Obecnie jest to jedyny sprzęt na świecie służący do transportu pobranego do przeszczepu "wciąż bijącego" serca. Fundacja wspiera rozwój polskiej transplantologii i świadomość bycia dawcą poprzez muzykę i sztukę. „Chcemy przenieść nas z "epoki lodowcowej” (transport serca odbywa się w lodzie) do czasów współczesnych!”- komentuje inicjator akcji Dr. n. med. Zygmunt Kaliciński. Obecnie takiego sprzętu w Polsce nie ma.