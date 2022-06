Dagmara Piasecka Ramos nową dyrektor generalną i prezes zarządu PepsiCo Polska, Michał Jaszczyk awansuje na wiceprezesa ds. rozwoju i transformacji rynków franczyzowych w Europie

Dagmara Piasecka Ramos posiada międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Przez ostatnie 20 lat pracowała w Phillip Morris, gdzie rozwijała karierę w obszarze marketingu, sprzedaży, transformacji, strategii wzrostu oraz cyfryzacji. Praca i życie w wielu miejscach, w tym w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji, pozwoliły nowej dyrektor generalnej PepsiCo Polska zyskać pełne zrozumienie zachowań konsumentów i funkcjonowania rynków w różnych regionach świata.

„Objęcie stanowiska dyrektor generalnej i prezes zarządu PepsiCo Polska jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się, że mogę włączyć się w rozwój organizacji, która posiada tak wspaniały dorobek rynkowy, społeczny i środowiskowy. Głęboko wierzę, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą mi zarówno kontynuować tradycję firmy jak i realizować ambitne cele rozwoju na polskim rynku. W biznesie stawiam na odważne kroki, inkluzywność i otwartość, dlatego jestem dumna, że mogę stać się częścią rodziny PepsiCo – powiedziała Dagmara Piasecka Ramos. – Jednocześnie gratuluję awansu obecnemu prezesowi zarządu, Michałowi Jaszczykowi, który przez ostatnie 4 lata z sukcesem realizował strategię rozwoju i wzrostu PepsiCo w Polsce” – dodała Dagmara Piasecka Ramos.

Od 1 czerwca 2018 r. funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu PepsiCo Polska pełnił nieprzerwanie Michał Jaszczyk.

„Praca na stanowisku dyrektora generalnego i prezesa zarządu PepsiCo Polska była dla mnie niezwykłym zaszczytem. Wspólnie udało nam się nie tylko realizować założone cele biznesowe, ale co ważniejsze prowadzić organizację w kierunku zrównoważonego rozwoju – powiedział Michał Jaszczyk, ustępujący z funkcji prezesa zarządu PepsiCo Polska. – Zdecydowanie za największy sukces PepsiCo ostatnich lat uważam inwestycję w projekt ekologicznego zakładu produkcji przekąsek w Środzie Śląskiej, gdzie zastosowaliśmy najbardziej innowacyjne w skali Europy zielone rozwiązania. Cieszę się, że mogę rozwijać się w ramach organizacji i jednocześnie jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie mojej następczyni otworzą jej drogę do licznych sukcesów na nowym stanowisku” – dodał Michał Jaszczyk.

W roli dyrektora generalnego w Europie Centralnej Michał Jaszczyk będzie odpowiedzialny za współpracę z partnerami biznesowymi na siedmiu rynkach – austriackim, czeskim, węgierskim, słowackim, bułgarskim, czarnogórskim oraz serbskim. Jako wiceprezes ds. rozwoju i transformacji rynków franczyzowych odpowiadać będzie za ponad 20 rynków w całej Europie.

Dagmara Piasecka Ramos będzie raportować bezpośrednio do Christophe'a Guille, wiceprezesa PepsiCo na Europę Centralną i Bałkany.

PepsiCo serdecznie dziękuje Michałowi Jaszczykowi za jego ogromny wkład w rozwój PepsiCo i życzy mu dalszych sukcesów zawodowych.

PepsiCo wita Dagmarę Piasecką Ramos na stanowisku nowej dyrektor generalnej PepsiCo Polska i życzy pomyślności w realizowaniu założonych celów strategicznych w ramach organizacji.

O firmie PepsiCo

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez marki Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2020 roku ponad 70 mld dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z legendarnych marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with PepsiCo Positive (pep+)”, która wskazuje drogę do uzyskania pozycji światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. pep+ to nowa, strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie obszary działalności firmy, która skupia się wokół dążenia do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości w granicach stawianych przez planetę oraz inspirowania pozytywnych zmian dla Ziemi i jej mieszkańców. Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy http://www.pepsicopoland.com.

Źródło informacji: PepsiCo