Policjanci z Olsztyna zatrzymali dilerów i przejęli ponad 22 kilogramy narkotyków

Współpraca kryminalnych z Olsztyna, Nowego Miasta Lubawskiego i Łowicza doprowadziły do zatrzymania dwóch przestępców i przejęcia 22 kilogramów narkotyków.Używki były ukryte w lesie.

Po szeregu działań i strategicznego planowania dzięki współpracy policjantów udało się namierzyć grupę zajmującą się handlem narkotykami na terenie Łowicza i okolic. W drugiej połowie czerwca 2022 r. zapadła decyzja o zatrzymaniu osób.

Policjanci ustalili miejsce na terenie powiatu łowickiego, gdzie w lesie przestępcy gromadzili narkotyki oraz substancje do ich produkcji. Policjanci ustalili, że tym procederem kieruje dwóch mężczyzn.

Do ich zatrzymania doszło we wtorek (21 czerwca). Jeden z nich, 31-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy przyjechał na miejsce ukrycia narkotyków. Były one schowane w beczkach wkopanych w ziemię i przykrytych ściółką. Mężczyzna nie spodziewał się jednak, że na miejscu może czekać na niego policja.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 20 kilogramów narkotyków, w tym m.in. marihuanę, metamfetaminę, kokainę i płynną amfetaminę.

Następnego dnia w podobny sposób policjanci zaskoczyli i zatrzymali 33-latka, przy którym znaleźli i zabezpieczyli około 65 tys. zł i 3 tys. euro. Według policjantów możliwe, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kolejne zatrzymania.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.