PiS: nie chcemy w Olsztynie symbolu sowiecko-rosyjskiej dominacji

— Pomnik wybudowany został w 1954 roku jako hołd dla armii czerwonej, która w wyniku II wojny światowej zajęła Polskę. Sowiecka okupacja umożliwiła zainstalowanie władz komunistycznych, które do czerwca 1989 roku, korzystając z moskiewskiego parasola, niewoliła Polskę i Polaków — czytamy w uchwale. — Napaść Rosji na Ukrainę i dokonywane tam przez agresorów zbrodnie po raz kolejny pokazały istotę rządów płynących z Kremla. Obecność „szubienic” w centrum Olsztyna stała się tym bardziej nieznośna.

— Wspieramy i będziemy wspierać działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmierzające do możliwie szybkiego usunięcia „szubienic” z Olsztyna, oraz zwracamy się do osób, organizacji, środowisk i instytucji o podejmowanie stanowisk popierających te kroki. Wyrażamy uznanie i głęboką wdzięczność wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz uwolnienia olsztyńskiej przestrzeni publicznej z ponurej pamiątki sowiecko-rosyjskiej dominacji nad Polską — czytamy dalej.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę zmierzającą do przejęcia pomnika od miasta. Kiedy tak się stanie, wtedy to on zdecyduje o jego dalszych losach. Może go pozostawić na miejscu lub przenieść do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, choć należy się spodziewać, że wybierze to pierwsze rozwiązanie.

Prezydent Olsztyna chce zachować pomnik i opatrzeć go informacją o historycznym kontekście jego powstania.