Wiceminister Woś: rekordowa ilość osadzonych pracuje

"Więzienie to nie hotel" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas ceremonii otwarcia nowego pawilonu dla osadzonych w zakładzie karnym w Barczewie (warmińsko-mazurskie). Dodał, że najlepszym sposobem resocjalizacji więźniów jest praca.

"Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś i podał, że w minionym tygodniu poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął rekordowy poziom 88 proc.

"W minionym tygodniu osiągnęliśmy rekordowy poziom zatrudnienia osadzonych, 88 proc. Można więc powiedzieć, że prawie każdy, który spełnia warunki, na którego nie są nałożone kary, czy obostrzenia, pracuje" - poinformował Woś i podkreślił, że dzięki pracy osadzonych, z których pensji potrącane są składki na Fundusz Aktywizacji Zawodowej, są możliwe kolejne inwestycje. Woś przypomniał, że powstało już 45 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, a kolejnych 5 hal jest w budowie.

Nowy pawilon, który w piątek oddano do użytku przy zakładzie karnym w Barczewie, także budowali osadzeni. Woś przypomniał, że przy zakładach karnych w całym kraju powstało w ostatnim okresie 2,5 tys. miejsc dla osadzonych, a w programie na lata 2022-25 ma ich powstać 4,5 tys. "Te inwestycje nie wynikają z tego, że jest gigantyczna potrzeba większej ilości miejsc dla osadzonych. Oczywiście zaostrzamy politykę karną. Zmieniamy więziennictwo z myślą o funkcjonariuszach polskiej służby więziennej, po to, by warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy były jak najlepsze, i żeby im służbę ułatwiać. Stąd domofony w celach i dodatkowe sprzęty. Bezpieczeństwo funkcjonariuszy jest kluczowe" - mówił Woś.

Nowy pawilon mieszkalny w Barczewie został wybudowany ze środków finansowych zabezpieczonych w ramach Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz budżetu więziennictwa. Budowę zrealizowano w latach 2019-2022 za 23 mln zł.

Pawilon mieszkalny jest budynkiem niepodpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych. Znajdują się w nim 63 cele mieszkalne czteroosobowe, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych, 2 cele izolacyjne, 1 cela zabezpieczająca, co pozwala na zakwaterowanie 254 osadzonych. Cele mieszkalne wyposażone są w kąciki sanitarne wraz z natryskami.

Oprócz cel dla osadzonych budynek zawiera pokoje wychowawców, pokoje psychologów, pomieszczenia wydawania leków, pomieszczenia rozdziału posiłków, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę, świetlice oddziałowe, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia archiwum jednostki.

Dotychczasowa pojemność Zakładu Karnego w Barczewie wynosi 762 miejsc. Po oddaniu nowego budynku do użytkowania pojemność jednostki zostanie zwiększona do 1016 miejsc.

Zakład Karny w Barczewie jest zakładem typu zamkniętego przeznaczonym dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych. W kompleksie barczewskiego więzienia jest też oddział aresztu śledczego dla mężczyzn, oddział dla niebezpiecznych, w którym osadza się tymczasowo aresztowanych i skazanych stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu lub poważne zagrożenie dla społeczeństwa oraz oddział terapeutyczny. (PAP)