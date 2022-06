Lato zaczyna się... nad jeziorami

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc odwiedzanych w sezonie letnim przez olsztynian i turystów. Trzy wypożyczalnie sprzętu sportowego, wypożyczalnie sprzętu wodnego, wodny park zabaw, boiska do sportów plażowych, ścieżki rowerowe - to tylko część atrakcji.

- Szacujemy, że w sezonie letnim z naszej oferty skorzysta kilkaset tysięcy osób - mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzy Litwiński.

Nad jez. Ukiel zorganizowane zostaną dwa strzeżone kąpieliska - jedno w pobliżu kapitanatu, kolejne na wysokości boisk do siatkówki. Ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem odpoczywających także na trawiastej plaży nad jez. Skanda. Ich dyżury zostały zaplanowane między 10:00 a 18:00.

Niezależnie od obecności ratowników, w czasie relaksu nad wodą należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach.

- Przede wszystkim nie należy wchodzić do wody pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających - przestrzega Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. - Poza tym apelujemy, by nie wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu się na słońcu, bowiem to może skutkować szokiem termicznym lub utratą przytomności. Dlatego wchodzimy do wody powoli, schładzając najpierw okolicę serca, karku oraz twarz.

Łącznie latem 2022 roku będzie można korzystać ze strzeżonych plaż o łącznej długości linii brzegowej wynoszącej blisko 200 metrów. Tak będzie do 31 sierpnia.

W letnim sezonie nie brakuje także korzystających ze sprzętu pływającego. Ci powinni brać pod uwagę dynamikę zmian pogody, która nasila się w ostatnich latach. Dlatego z uwagą należy obserwować niebo, jak i urządzenia alarmujące o niebezpieczeństwie.

- Te zlokalizowane są przy największym olsztyńskim akwenie - mówi Paweł Micek z Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. - O możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze są informowani rytmicznie pulsującym, żółtym światłem. Sygnał 40 błysków na minutę wskazuje, że spodziewane są burze i wiatr. Natomiast 90 błysków na minutę oznacza niebezpieczeństwo wystąpienia burzy i silnego wiatru.

Przed skorzystaniem np. z łodzi trzeba upewnić się, że jest sprawna i wyposażona w sprzęt ratunkowy. Poza tym należy nosić kamizelkę asekuracyjną, a przed wypłynięciem sprawdzić prognozę pogody.