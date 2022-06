Historyczny dzień dla Europy. Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej

Rada Europejska właśnie zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do UE. — Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej — napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. — Polska stoi ramię w ramię przy Ukrainie — powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

— To historyczna chwila. Ten dzień oznacza kluczowy krok na drodze do UE — stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. — Dziś jest dobry dzień dla Europy. Potwierdza to dzisiejsza historyczna decyzja przywódców — oceniła Ursula von der Leyen.

— Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej. To wyjątkowy i historyczny moment w relacjach Ukrainy z Unią — napisał premier Wołodymyr Zełenski

— Od 120 dni Ukraińcy pokazują, co znaczy odwaga i wierność europejskim wartościom. Bronią swojej ojczyzny i całej Europy przed barbarzyństwem Rosji Putina — podkreślił Mateusz Morawiecki. —

Dziś, dzięki stanowczym zabiegom dyplomatycznym i poparciu Polski, Rada Europejska postanowiła, że Ukraina otrzyma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

Dziękuję całej wspólnocie europejskiej za tę decyzję. Historia nie zapomni tego momentu, bo jak nie raz pokazała, tylko solidarnie możemy wygrać z tyranią — dodał.

— Historyczny moment — napisał na Twitterze Szymon Hołownia.