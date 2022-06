Dziś Noc Kupały. Jak wygląda świętowanie w Olsztynie? [VIDEO]

Tak wygląda Noc Kupały.

Dziś osoby kultywujące słowiańską tradycję czeka wielkie świętowanie!

Noc Kupały kultywowana jest tradycja poszukiwania kwiatu paproci. Noc Świętojańska (Sobótka, Noc Kupały) w Polsce w ostatnich dekadach cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to z powrotu do słowiańszczyzny i wykorzystywania ludowych motywów w wielu regionach, również Warmii i Mazur oraz innych nawiązaniach kulturowych. Zawsze były to spotkania pełne magii i wróżebnych rytuałów.

Ważnym symbolem Nocy Świętojańskiej jest też ogień, który symbolizuje oczyszczenie i obronę przed złem. Dawniej tańczono wokół palenisk i skakano przez ogień. Miał to być sposób na wypędzenie zła, zapewnienie zdrowia, pomyślności oraz płodności. Dziś organizowane są spektakularne pokazy tańca z ogniem lub palone są wysokie ogniska nad brzegiem jeziora. Nieodłącznym rytuałem było i jest puszczanie wianków na wodzie.

Zaplatanie wianków i puszczanie ich na rzece czy jeziorze w Noc Świętojańską cieszy się bardzo dużą popularnością. To wróżba przeznaczona przede wszystkim dla panien i kawalerów