Policja z Olsztyna zatrzymała czterech poszukiwanych jednego dnia

W środę (22 czerwca) na ul. Sielskiej funkcjonariusze z Olsztyna zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Powodem było przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h. Dodatkowo okazało się, że pojazd, którym poruszał się 43-latek nie miał obowiązkowego wyposażenia – gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego.Oprócz tego wyszło na jaw, że mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo zakazu, a ponadto ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 43-latek był poszukiwany do odbycia kary 252 dni pozbawiania wolności za popełnione wkroczenia oraz niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Mężczyzna odpowie również za kierowanie pojazdem na sądowym zakazie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Tego samego dnia (22 czerwca) policyjni w jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymali poszukiwanego listem gończym 31-latka. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Okazało się, że powinien spędzić za kratkami 99 dni za popełnione w przeszłości przestępstwo drogowe.

Kilka godzin później „wpadł” kolejny poszukiwany. 45-latek zwrócił na siebie uwagę policjantów swoim nerwowym zachowaniem w pobliżu przystanku autobusowego. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co jest powodem nietypowego zachowania mężczyzny. W trakcie legitymowania wyszło na jaw, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, aby odbyć karę 120 dni pozbawienia wolności za jazdę autem pod wpływem alkoholu.

Kolejny poszukiwany, tym razem 49-latek, dzięki pracy policjantów, został zatrzymany w jednym z olsztyńskich mieszkań. Mężczyzna ukrywał, bo nie chciał spędzić w więzieniu 210 dni.