Melomanów czeka prawdziwa uczta. Już w niedzielę w Orzechowie koło Olsztynka odbędzie się wyjątkowy koncert

Kto odwiedził choć raz Orzechowo koło Olsztynka, wie że to niezwykłe miejsce. Mimo dramatycznej historii i wysiedlenia przez władze PRL mieszkańców wsi, Orzechowo ciągle żyje, dzięki pamięci okolicznej ludności i zabytkowemu kościołowi pw. św. Jana Chrzciciela. Od dekady w kościele odbywają się koncerty muzyki poważnej, w tym religijnej.

Już w najbliższą niedzielę, 26 czerwca, która jest w ostatnią niedzielą czerwca, jak co roku w Orzechowie zrobi się tłoczno z okazji odpustu św. Jana. Później o godz. 18 odbędzie się w kościele koncert. Tematem tegorocznego koncertu pt. „Od chorału gregoriańskiego do pieśni eucharystycznej” są utwory eucharystyczne różnych epok. Już tradycyjnie wystąpi ks. Zbigniew Stępniak — bas, basso profondo. Towarzyszyć mu będzie Adam Kowalski — organy. Prowadzenie koncertu — Leonarda Dacewicz.

I warto zarezerwować sobie niedzielne popołudnie, by wyskoczyć do Orzechowa.

Historia tego miejsca jest rzeczywiście niebywała, bo kiedy za czasów peerelu partyjni dygnitarze tworzyli imperium łańskie i wysiedlili wszystkich mieszkańców (ostatni wyjechał do Niemiec w 1977 roku), wieś zniknęła z mapy. Dziś mieszka tu tylko leśniczy. A z 14 domów, które były jeszcze po wojnie, zostały tylko fundamenty i nietknięty czasem kościół. We wnętrzu świątyni uwagę przykuwa neogotycki konfesjonał i ambona, barokowy ołtarz główny, ale też drewniany żyrandol, przypominający kształtem dzwon. To epitafium ufundowane przez rodziny poległym w czasie I wojny światowej. Są tu wyryte 43 nazwiska. Jest też inny unikatowy żyrandol, już współczesny, zrobiony z poroży, ze zrzutów. To wotum leśników i myśliwych. Ozdobą świątyni są stare organy, zbudowane w 1938 roku przez firmę Bruno Goebel z Królewca.

