Na Piłsudskiego budują bunkier?

Zapytaliśmy o to Martę Bartoszewicz, rzeczniczkę prasową Urzędu Miasta Olsztyna. Jak się okazuje są to po prostu elementy muru oporowego, który powstanie aby zapobiec usuwaniu się w tym miejscu gruntu.

— W tym miejscu mur oporowy jest niezbędny z uwagi na różnicę w wysokości terenu — informuje Bartoszewicz.

Przypomnijmy, że umowę na budowę 6 kilometrów torów, które połączą Wilczyńskiego, Krasickiego Synów Pułku, Wyszyńskiego i Piłsudskiego, a tam połączą się na skrzyżowaniu z Kościuszki z obecnym układem torowym podpisano w czerwcu 2021 roku.

ag

Prosto z ulicy to nasz nowy cykl. Chcemy w nim opisywać i wyjaśniać, to co zainteresowało was na olsztyńskich ulicach. Wysyłajcie nam zdjęcie, piszcie: redakcja@gazetaolsztynska.pl