Parlament Europejski powiedział "nie" dla samochodów spalinowych. W odpowiedzi Niemcy mówią "nie" dla parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski dwa tygodnie temu przegłosował plan obcięcia emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych i dostawczych o 100 proc. do 2035 roku. W praktyce oznaczało to zakaz sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym za 13 lat. Rozwiązanie to miało zostać zrealizowane w ramach osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednocześnie PE przegłosował wyjątek dla producentów luksusowych marek-takie rozwiązanie poparli m.in polscy europosłowie z lewicy, co spotkało się z falą krytyki.

M.in poseł Lewicy Anna Maria Żukowska była pytana o tę sprawę przez Roberta Mazurka w RMF FM. – Jak głosowali europosłowie lewicy? – pytał dziennikarz.

– Głosowali za tym, żeby te silniki można było dalej produkować – stwierdziła.

– Głosowali, żebyś państwo nie mogli tej swojej paskudnej Skody, czy co wy tam macie, nie mogli dłużej rejestrować, bo to jest niefajne, ale jakbyście się państwo przerzucili na Lamborghini albo Maserati, ale tylko z tych droższych, to wtedy możecie. Za tym głosowała Lewica – mówił Mazurek.

Na przegłosowaną poprawkę powołał się wspomniany niemiecki minister finansów

"Nisze dla silników spalinowych nadal będą istniały, więc zakaz jest błędem. Rząd niemiecki nie zgodzi się na to europejskie ustawodawstwo"

- powiedział Christian Lindner, cytowany przez Agencję Reutera, na imprezie zorganizowanej przez niemieckie stowarzyszenie branżowe BDI

W obliczu tego jawnego konfliktu pomiędzy PE a rządem Niemiec nasuwa się pytanie, kto zwycięży, rząd Niemiec czy Parlament Europejski? na tak zadane pytanie większość obserwatorów życia politycznego w UE odpowiada enigmatycznie Roma locuta, causa finita