Gwiazda muzyki disco-polo Shazza choruje na nowotwór

Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, była gościem "Pytania na śniadanie". Podczas rozmowy o jej muzycznej działalności i planach, artystka wyznała, że kilka lat temu zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową – chłoniaka.

"Może to jest ten właściwy moment, żeby o tym powiedzieć" – stwierdziła. Obecnie jest w trakcie terapii. Gwiazda disco polo nie poddaje się i wierzy, że wszystko będzie dobrze.

– Staram się pracować dalej. To nie jest tak, że się kładę, nic nie robię. Mam nadzieję, że terapia pomoże. Jestem pod wspaniałą opieką. Przede mną nowe wyzwania. Nagraliśmy nowy utwór, będzie teledysk. W planach kolejne piosenki i trasa z okazji 30-lecia – powiedziała Shazza.

Piosenkarka o chorobie dowiedziała się podczas badań kontrolnych.

– Wykonałam rezonans magnetyczny i się okazało, że jestem chora. Wynik na początku powalił mnie z nóg, ale jestem osobą bardzo silną, więc się zebrałam w sobie (…) i postanowiłam sprostać temu wyzwaniu – mówiła. – Jestem silna i wierzę, że wszystko będzie dobrze – dodała Shazza.