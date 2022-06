Polskie muzea stały się miejscami niezwykle popularnymi

W Muzeum Okręgowym w Toruniu 17 i 18 czerwca odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture".

"Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w ostatnim roku przedpandemicznym — bo lata pandemiczne 2020 i 2021 wszystko zakłóciły - muzea miały w Polsce miejsce drugie, jeżeli chodzi o frekwencję. Po kinach. Kina - 70 milionów, muzea - 40 milionów odwiedzających. Ta liczba wzrasta o 1-2 miliony rocznie" - wskazał minister Sellin.

Dodał, że muzea "stały się miejscami niezwykle popularnymi", w których "zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy odwiedzający nasz kraj, chętnie spędzają swój wolny czas".

Sellin powiedział także o "specyficzności" polskich muzeów na tle europejskim.

"To nie są tylko miejsca, gdzie się odwiedza wystawy stałe, ale też miejsca, gdzie organizowane są bardzo interesujące wystawy czasowe. Wokół tych wystaw czasowych organizowane są dyskusje, debaty, konferencje, seminaria. Często efektem tych konferencji są publikacje naukowe - często bardzo cenione w świecie. Muzea w Polsce zatrudniają naukowców. Nie wszędzie w świecie tak jest, że na etatach w muzeach są naukowcy" - mówił wiceminister kultury.

Jego zdaniem muzea produkują także filmy dokumentalne, a zdarza się tworzenie przez nie także dzieł fabularnych. "To polski fenomen, polska specyfika i jesteśmy z tego dumni" - dodał.

"To było chyba trochę dziwne, że do roku 2015 nie mieliśmy zbudowanego Muzeum Historii Polski, które syntetyzuje tysiąc lat dziejów, gdzie można na cały dzień przyjść, a cudzoziemiec może się zainteresować, co to za ciekawy kraj. Dopiero my to muzeum naprawdę budujemy i ono będzie za jakiś czas otwarte" - podkreślił Sellin.

Pytany przez PAP o nowe projekty ministerialne z zakresu muzealnictwa wskazał na to, że nie było w Polsce muzeum poświęconego np. Janowi Pawłowi II, którego Polacy w rankingach wskazują, jako najwybitniejszego rodaka w tysiącletniej historii. "Przyzna pan, że to było dziwne. (...) On nie miał swojego muzeum - poza muzeum dzieciństwa i młodości w Wadowicach. A my takie muzeum zbudowaliśmy i ono już jest. Drugi w rankingu Polak - wskazywany przez rodaków - Józef Piłsudski także takiego muzeum nie miał, ale już jest - w Sulejówku" - wskazał.

Rząd PiS - jak wskazał - chce opowiadać o bardzo dużych połaciach polskiej historii, o których przez lata było cicho. W ocenie wiceministra trzeba o nich mówić w sposób muzealny.

Patronat honorowy nad toruńską konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Prezydent Torunia Michał Zaleski. Konferencja objęta została również patronatem korporacyjnym TVP i PAP. (PAP)