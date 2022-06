W Olsztynie powstanie nowy budynek nad Łyną

Plany i marzenia były imponujące. Nad brzegiem Łyny, w okolicy skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Kościuszki, miała powstać przystań kajakowa z zapleczem restauracyjnym, sportowym oraz pokojami gościnnymi. Pozwolenie na budowę ratusz wydał już w 2001 r. Inwestycja ruszyła, ale skończyło się tylko na budowie dolnych kondygnacji.

Dziś wiemy, że przy ul. M. Grzegorzewskiej w Olsztynie niebawem rozpocznie się budowa obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami turystycznymi.

Pozwolenie na budowę zostało wydane na działki: nr geod. 3/11, 3/10, 3/12, 4, 5/13, obr. 68 oraz na dz. 53/4, obr. 69. Czyli budynek będzie stał nad samym brzegiem Łyną przy moście Mariańskim. Będzie to na pewno jeden z najbliżej położonych budynków nad rzeką.

— Wydaliśmy zgodę na rozbiórkę budynku przystani kajakowej i pozwolenie na budowę obiektu mieszkalnego. Ma to być budynek trzykondygnacyjny, ze stromym dachem, usługami turystycznymi w parterze, a trzecia kondygnacja, wraz z antresolami ma być w poddaszu Z kolei w kondygnacji podziemnej ma się znajdować garaż — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. — Dodatkowo, zgodnie z porozumieniem, inwestor ma przebudować odcinek ulicy Grzegorzewskiej, oraz fragment sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wybudowane zostaną również przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Wygląd budynku ma nawiązywać do lokalnej tradycji i wpisywać się w otoczenie, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i proporcji. Architekt Tomasz Lella to właściciel pracowni architektonicznej Sudio Form Architektonicznych PANTEL, który zaprojektował nowoczesny budynek przy rzece. Architekt projektował już niegdyś w tym miejscu przystań kajakową, ale obiekt ostatecznie nie powstał.

Przedmiotem działalności pracowni jest projektowanie nawiązując do tradycji regionu. Wynika to z pasji Tomasza Lella do dawnej architektury Warmii i Mazur. Jego zamiłowanie zaowocowało ideą: ocalić od zapomnienia dawne wzorce budownictwa regionalnego oraz zaprojektować domy, które łączą w sobie harmonię i wzajemne przenikanie przyrody i architektury.



Według prezydenta Piotra Grzymowicza powrót inwestora do sprawy, to znak, że skalkulował on swoje przedsięwzięcie i da gwarancję realizacji zamierzeń. Prezydent uważa, że jeśli inwestycja dojdzie do skutku, będzie to duża atrakcja turystyczna Olsztyna i przyciągnie jeszcze więcej turystów.