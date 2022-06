Rewolucja w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Od początku lipca petenci będą sami się obsługiwali

Od 1 lipca bieżącego roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie będzie można korzystać z samoobsługowego terminala płatniczego.

W opłatomacie jest możliwość robienia wpłat bezgotówkowych na rachunki sądu takich jak:

- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)

- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia, nawiązki).

Możliwe będą płatności w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny – płatność kartami Maestro, MasterCard, V-PAY, VISA. BLIK.

Za pośrednictwem terminala można również dokonać zakupu e-znaku.

W samoobsługowym terminalu - opłatomacie jest również możliwość płatności gotówką - przyjmowanie wpłat z funkcją wydawania reszty (obsługa wszystkich nominałów monet i banknotów).

Wydawanie reszty: za pomocą banknotów w dwóch nominałach oraz za pomocą monet w 4 nominałach.

Wpłat w opłatomacie można dokonywać w dniach urzędowania Sądu Rejonowego w Olsztynie w godzinach

od 7.00 do 18.00 w poniedziałek

od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku.

Kasa Sądu Rejonowego w Olsztynie z dniem 1 lipca 2022 r. zostanie zamknięta.