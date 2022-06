Rosja zarobiła nieomal 100 miliardów euro na wojnie z Ukrainą

Większość dostaw trafiła do Unii Europejskiej, która odbiera 61 proc. rosyjskiego eksportu paliw kopalnych o wartości około 57 miliardów euro.

Największymi importerami były Chiny (12,6 mld euro), Niemcy (12,1), Włochy (7,8), Holandia (7,8), Turcja (6,7), Polska (4,4), Francja (4,4) i Indie (3,4).

Według CREA przychody Rosji pochodziły głównie ze sprzedaży ropy naftowej (46 mld euro), w mniejszym stopniu z gazu ziemnego, produktów naftowych, skroplonego gazu ziemnego i węgla.

Jak podkreśla CREA, eksperci twierdzą, że pomimo ograniczenia dostaw rosyjskich paliw kopalnych w związku z sankcjami, Rosja skorzystała na globalnym wzroście cen surowców, a jej dochody z eksportu osiągnęły rekordowy poziom. Według Centrum średnie ceny eksportowe w Rosji były o około 60 proc. wyższe niż przed rokiem.

Jak się wydaje, nie jest to ostatnie słowo Rosji na tym polu-we wtorek Gazprom poinformował, że nie może przesyłać Nord Streamem 1 więcej niż 100 mln m sześc. gazu dziennie z powodu braku sprężarki, którą nie wróciła do tłoczni Portowa z naprawy u producenta - Siemensa. Tym samym dostawy spadły do poziomu ok 60% wydajności gazociągu(wcześniejszy przesył dzienny to 167 milionów), co z całą pewnością spowoduje następne wzrosty cen.

W środę Gazprom ponownie ogłosił zmniejszenie ilości gazu dostarczanego przez bałtycki gazociąg Nord Stream 1 do Niemiec. Od czwartku rano przez rurociąg będzie przepompowywane maksymalnie 67 mln metrów sześciennych gazu dziennie, co spotkało sie z reakcją niemieckiego ministerstwa gospodarki

„Uzasadnienie strony rosyjskiej jest po prostu pretekstem. Jest to oczywiście strategia mająca na celu tworzenie niepewności i podniesienie cen” - oświadczył w środę minister gospodarki Niemiec Robert Habeck

W tej sytuacji nikogo raczej nie powinny dziwić uszczypliwe uwagi internautów, którzy na wieść o ograniczeniach przypominają , że wcześniej Niemcy, Włochy i inne kraje UE uległy szantażowi Rosji i płaca za gaz w rublach.

„Warto było płacić w rublach za stabilne dostawy od takiego wspaniałego partnera?” - skomentował ironicznie na Twitterze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert