Jednej listy opozycji nie będzie, Kosiniak -Kamysz odcina się od Tuska

Prezes PSL w mocnych słowach skomentował propozycje Donalda Tuska zmierzające w kierunku utworzenia wspólnej listy opozycyjnych ugrupowań. W swoich dywagacjach na temat szans opozycji w najbliższych wyborach podkreśla potrzebę współpracy a nie ślepego podporządkowania się najsilniejszemu ugrupowaniu na czele którego stoi Donald Tusk

Kluczem do zwycięstwa jest współpraca opozycji i szukanie tego, co nas łączy, a nie ślepe wrzucanie do jednego worka.

Tym, co rzuca się w oczy w całej rozmowie, jest bez wątpienia fakt podważania "przewodniej roli" Donalda Tuska i PO, przejawiające się w dość kąśliwych uwagach na temat wspólnoty ideowej z Lewicą i próba wypchnięcia PO z politycznego centrum na lewa stronę sceny politycznej

Rzeczpospolita: Donald Tusk mówi, że wyłącznie jedna lista, a jeśli miałby mieć sojusz tylko z Lewicą, to on go nie chce.

"To jest ciekawe, bo Lewica nie przeszkadza Platformie na jednej dużej liście, a przeszkadza, jeżeli byłaby na liście tylko PO i Lewicy. To albo mamy wspólne tematy i możemy iść razem, albo jednak nas dość sporo różni i nie idziemy wspólnie"-odpowiada Kosiniak- Kamysz i dodaje

"Platforma nie tylko światopoglądowo, lecz również gospodarczo idzie w sukurs Lewicy i tak ją chce przyciągnąć. Wystarczy przypomnieć propozycję podwyżki dla budżetówki o 20 proc"

Nie jest to pierwszy atak prezesa PSL pod adresem Donalda Tuska, kilka tygodni temu dla tej samej Rzeczpospolitej powiedział:

"Nasze własne doświadczenia z wyborów europejskich, które przegraliśmy i to 7 punktami procentowymi; nasze doświadczenia z obserwacji z tego co się działo na Węgrzech, gdzie opozycja poniosła totalną klęskę - i to nie sprawia, że jest jakaś refleksja wśród tych, którzy formułują wezwanie do jednej listy? Dziwię się trochę. Uważam, że model czeski, gdzie poszły dwie listy i okazało się to skuteczne, jest dużo lepsze niż szukanie takiego rozwiązania na siłę, wepchnięcia wszystkich do jednego worka i utraty masy głosów, choćby naszych: centrowych, centrowoprawicowych, które chcą odejść od PiS-u.

Na ponad rok przed wyborami parlamentarnymi wszystko wskazuje, że opozycja ma tylko dwie wspólne cechy-chęć zdobycia władzy i prorosyjskość, którą to Kosianiak- Kamysz deklaruje otwarcie w rozmowie z 5 maja 2022 roku:

Jeśli nie będzie nas, nie będzie PSL-Koalicji Polskiej, te głosy pójdą do Konfederacji.