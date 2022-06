Straż Graniczna: od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 4 mln osób

Od początku wojny funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób - poinformowała w niedzielę SG. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,9 tys. osób - dodano.

Jak poinformowała SG, w sobotę do Polski z Ukrainy wjechało 24,9 tys. osób, a w niedzielę do godz. 7 rano przybyło 6,8 tys. osób.



W sobotę z Polski na Ukrainę odprawiono 28 tys. osób.

24 lutego 2022 Rosja przeprowadziła inwazję na Ukrainę. W niedzielę mija 109. dzień wojny. (PAP)

Z Rosji wyemigrowało od 150 do 300 tys. osób

Według danych rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w pierwszym kwartale br. odnotowano wielokrotny wzrost wyjazdów Rosjan do krajów b. ZSRR, przy wjeździe do których Rosjanie nie potrzebują wizy, np. pięciokrotny wzrost wyjazdów do Gruzji i Tadżykistanu, trzykrotny do Armenii, Azerbejdżanu i Uzbekistanu, dwukrotny do Kazachstanu.

Według organizacji pomagającej rosyjskim emigrantom, OK Russians, ponad 300 tys. osób opuściło Rosję tylko w ciągu pierwszego miesiąca inwazji.