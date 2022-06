Odsłońcie żółte firanki

Kiedy powstał "Pewex na Kolejowej"? Ten budynek widział z zewnątrz każdy mieszkaniec Olsztyna. Niewielu jednak z wewnątrz. Teraz jest okazja go zobaczyć, a przy okazji odpowiedzieć na pytanie czy to co zobaczycie za moment, to Pingwiny czy Kormorany?

Zapraszam zatem do 11 już quizu poświęconego Olsztynowi "Olsztyn, gdzie to jest". I chyba nie ostatniemu, bo choć wydaje mi się, że znam Olsztyn, jak własną kieszeń, to jednak ciągle z niej coś wypada. Coś o czym zapomniałem lub nie wiedziałem.

Zatem drodzy państwo, bez względu na to czy siedzicie teraz w fotelu czy nad jeziorem zapraszam do 11 części quizu.

A na zdjęciu widok na Stare Miasto od strony ulicy Małlków.

Igor Hrywna