Areszt tymczasowy dla nożownika z Barczewa

W piątek (10 czerwca) Sebastian M. podejrzany o próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu młodego mężczyzny, trafił do aresztu tymczasowego

Sebastian M. zadał Robertowi J. liczne uderzenia narzędziem ostrokrawędzistym, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci ran kłutych ręki, nogi i brzucha. Jednak podejrzany zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na natychmiastowe udzielenie Robertowi J. pomocy medycznej i podjęcie niezwłocznej interwencji chirurgicznej. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Mężczyzna leżał w kałuży własnej krwi na chodniku w Barczewie. Został pchnięty nożem Do zdarzenia doszło 27 maja w Barczewie

Sąd Rejonowy w Olsztynie 30 maja wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie wobec Sebastiana M. tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy uzasadniając tę decyzję wskazał, że jedyną realną przesłanką stosowania środka zapobiegawczego wobec Sebastiana M. było zagrożenie surową karą. Jednocześnie, według sądu, nie było w sprawie takich okoliczności, które wskazywałyby na fakt, że podejrzany, mając na uwadze zagrożenie karą, będzie utrudniał toczące się przeciwko niemu postępowanie karne poprzez chociażby nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań lub ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że istotne dowody w tej sprawie zostały już zebrane i zabezpieczone - pokrzywdzony złożył zeznania, gdzie opisał okoliczności zdarzenia, a oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.



Przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia – osoby obce dla podejrzanego. Ponadto, Sebastian M. nie był dotychczas karany i pracuje. W tej sytuacji Sąd Rejonowy uznał, że jeżeli w ogóle jest potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wystarczające będzie zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, co do których stosowną decyzję może podjąć prokurator.

Postanowienie sądu zostało zaskarżone przez prokuratora oraz pełnomocnika pokrzywdzonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie 10 czerwca zmienił zaskarżone postanowienie i zastosował wobec Sebastiana M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Według Sądu Okręgowego Sebastian M., przebywając na wolności, mógłby podejmować próby bezprawnego wpływania na zeznania innych osób oraz próby ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości.



Sąd zwrócił m.in. uwagę, że podejrzany nie posiada stałego miejsca zamieszkania i na wolności może przebywać w przypadkowych lokalizacjach, co miało już miejsce przed jego zatrzymaniem.

Sąd miał także na uwadze okoliczności związane z zachowaniem się Sebastiana M. bezpośrednio po zajściu - podejrzany zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie wyrzucił kartę SIM z telefonu i przebywał w lesie, chcąc uniknąć w ten sposób zatrzymania.