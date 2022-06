Imprezowy rozkład jazdy w Olsztynie i okolicach

Piątek 10 czerwca

Muzyczne (ko)repetycje: Jazz metafizyczny

O uświęcaniu jazzu, o odkrywaniu poprzez jazz drogi poznania wyższego porządku świata, o postawach i poglądach wielkich twórców w ostatnim wykładzie przed wakacjami. Wykład prof. Krzysztofa Szatrawskiego.

Godz. 17:00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Wernisaż wystawy fotografii Łukasza Pepola

Godz. 17:30, Galeria Parkowa (ul. Parkowa 1).

Koncert „Third Stone from the Sun - Tribute to Copernicus”

Serdecznie zapraszamy na koncert „Third Stone from the Sun - Tribute to Copernicus”. Nawiązuje on w tytule do słynnego utworu Jimi Hendrixa i ma na celu w muzycznym kontekście popularyzację dorobku wybitnego astronoma.

Godz. 20, Olsztyńskie Planetarium (al. Piłsudskiego 38).

Tańce symfoniczne

Dainius Pavilionis – dyrygent (Litwa)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

W programie:

Antonin Dvořák – Tańce słowiańskie:

I taniec C-dur op. 46; II taniec e-moll op. 46; III taniec As-dur op. 46; VIII taniec g-moll op. 46; II taniec e-moll op. 72

Johannes Brahms – Tańce węgierskie

I taniec g-moll; II taniec d-moll; IV taniec f-moll; V taniec fis-moll; X taniec E-dur; XIV taniec d-moll; XVIII taniec D-dur

Zoltán Kodály – Tańce z Galanty

Godz. 19:00, sala koncertowa filharmonii.

Desant Kultury / Głuszczantyk



Godz. 19:00, sala pod Amfiteatrem, ul. Okopowa.

Projekt kulturalny GłuszczAntyK w swoich założeniach nawiązuje do pracy artystycznej Bohdana Głuszczaka - olsztyńskiego twórcy, działającego przez 30 lat od roku 1959. Głuszczak zasłynął nie tylko jako kierownik artystyczny oraz dyrektor Olsztyńskiej Pantomimy, ale przede wszystkim jako prekursor arteterapii osób niesłyszących.Godz. 19:00, sala pod Amfiteatrem, ul. Okopowa.

Wernisaż: Joan Miró – plakaty autorskie z kolekcji Jerzego Kurowskiego



Wystawę można obejrzeć do 31 lipca.

Kurator: Jerzy Kurowski

Godz. 18, Galeria Sztuki BWA w Olsztynie (al. Piłsudskiego 38).

W ­Galerii­ Sztuki­ BWA­ w ­Olsztynie ­prezentujemy sześćdziesiąt­ oryginalnych­ autorskich­ plakatów Joana­ Miró,­ które­ pochodzą­ z­ prywatnej­ kolekcji­ Jerzego­ Kurowskiego. Prawie­ wszystkie­ grafiki­ z lat­ 1953-1984­ wykonane ­zostały­ w­ szlachetnej­ technice ­kolorowej ­litografii.Wystawę można obejrzeć do 31 lipca.Kurator: Jerzy KurowskiGodz. 18, Galeria Sztuki BWA w Olsztynie (al. Piłsudskiego 38).

Koncert New Renaissance

Pub Schizma, godz. 20.

10-11 czerwca

II Dywickie Spotkania Teatralne

Program:

10 czerwca

19:00 - pracownia tańca "Pryzmat" (Grupa Dinozaury 30+, Grupa Seniorzy 60+)

11 czerwca

17:30 - grupa teatralna przy stowarzyszeniu "Ługwałd" w spektaklu "Pułapka na myszy" - adaptacja opowiadania Agathy Christie

19:00 - teatr przy stowarzyszeniu "Przyjaciół Sętala" w spektaklu "Seneko czyli Sętal w czasach pandemii"

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja biletów. Odbiór biletów w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach

Sobota 11 czerwca

XVI Festiwal Teatrów Amatorskich Pod Brzozą

Program:

17.15 - Teatr Prawie Dorosły (Bartąg) ze spektaklem „Bar Tong” w reż. Basi Święcickiej

18.15 - Teatr Na Przekór (Biskupiec) ze spektaklem „Zaginiona” w reż. Magdy Pąk

19.20 - Gość wyjątkowy i specjalny: Teatr im. St. Jaracza (Olsztyn) i monodram Marzeny Bergmann „Gorzko, gorzko” wg Joanny Bator w reż. Emilii Sadowskiej

Pomiędzy spektaklami przerwy kawowe i delektowanie się ciastami przygotowanymi przez panie z Bartąga.

Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

GOK | Stawiguda, ul. Leśna 2

Olsztyn Street Art Garden - artystyczny piknik rodzinny



Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych na streetartowe powitanie lata. W sobotnie popołudnie 11 czerwca 2022 wspólnie z ciekawymi artystami powędrujemy w kolorowy świat Street Artu - sztuki niezwykłej, której galerią są przestrzenie miasta, a najwierniejszymi widzami jego mieszkańcy.



Koncert ukraińskiego chóru męskiego „Żurawli”

Męski chór reprezentacyjny Związku Ukraińców w Polsce „Żurawli” wystąpi z charytatywnym koncertem w olsztyńskiej Parafii Greckokatolickiej p.w. Pokrowa Matki Bożej przy ul. Lubelskiej 12. Podczas koncertu będzie można wesprzeć zbiórkę na zakup karetki dla służb medycznych ratujących życie poszkodowanym wskutek działań wojennych w Ukrainie.

Parafia Greckokatolicka (ul. Lubelska 12), godz. 19.



Stand Up Rafała Rutkowskiego: Śmiejmy się Bracia i Siostry

Stodoła Kultury - Dobre Miasto (ul. Górna 22) godz. 20:00

Najnowszy stand-up comedy Rafała Rutkowskiego. Rutkowski w swoim programie jak zwykle punktuje głupotę i absurdy, które zauważa we współczesnym świecie. Z perspektywy dojrzałego mężczyzny komentuje świat social mediów, kulturę i politykę w naszym kraju. Podczas występu dowiecie się między innymi, dlaczego coraz trudniej zrobić w polskim filmie karierę przez łóżko oraz o trudach wychowania hokeisty. Dowiecie się też, jak zostać chirurgiem amatorem, dlaczego nudna telewizja jest fascynująca i kto w Polsce jest mistrzem w obrażaniu się.

Wiek:18+

Kolej na PTTK!

Zbiórka uczestników na dworcu Olsztyn Główny o 10.30, odjazd pociągu do Olsztynka o 10.39. Przejazd pociągiem Polregio Olsztyn Główny – Olsztynek. I część: zwiedzanie Olsztynka, najważniejsze miejsca i zabytki miasta, Huta Szkła Artystycznego, Muzeum Stalagu IB Hohenstein, Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza, Wieża Ciśnień. II część: Rajd pieszy Olsztynek – Tannenberg – Królikowo – Sudwa – Olsztynek (8 km). Przejazd pociągiem Polregio Olsztynek – Olsztyn Główny, odjazd pociągu o 19.10 Istnieje możliwość zakończenia zwiedzania po I części i wcześniejszy powrót pociągiem Polregio do Olsztyna odjazd pociągu o 16.25. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty biletów wstępu do Huty Szkła (10 zł) i Salonu Wystawowego i Domu Mrongowiusza (10/6 zł) Przewodnik: Mirosław Wiszowaty.

Baby Filharmonia

Fily Diakite-Mikulska – prowadzenie, altówka

Twórcy zapraszają na kolorowe chwile pełne śpiewanek i rytmów.

Dla dzieci około 1 roku życia, godz. 10:30; dla dzieci w wieku 2-3 lat, godz. 11:30.

Sala kameralna filharmonii.

BAZAR CONVIVO

Program:

16.00 - Spektakl ‘’Ubu król’’ w wykonaniu Teatru Potrzebnego Jonkowo-Węgajty, inscenizacja: Wacław Sobaszek;

16.45 - Bazar sztuki: rysunki, szkice, obrazy, tkaniny, lampy z sitowia, instrumenty, ręcznie malowana odzież, wyroby szydełkowe i wiele innych

- ‘’W drodze, pomiędzy dniem a snem…’’ - wystawa obrazów i tkanin Darii Kozłowskiej;

- warsztaty rękodzieła i malarstwa;

- kawiarenka z przekąskami.



XIX Kortowski Mini-konwent Gier Towarzyskich GameGrinder

Podczas konwentu będzie możliwość zagrania w rozmaite współczesne gry towarzyskie: planszowe, karciane bitewne a nawet fabularne. Organizatorzy zapraszają młodzież szkolną i przedszkolną, ich opiekunów i członków rodzin, pracowników UWM oraz studentów i tych, którzy ze studiami nigdy nie mieli nic wspólnego... Jednym słowem wszystkich chcących spędzić czas w miłej atmosferze!

Impreza jest skierowana do osób w wieku od 5 do 105 lat.

Godz. 9:00-19:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 12B (Antresola / I p.).



Niedziela 12 czerwca

Spektakl gościnny pt. „Cień Jaguara"

Oto historia, rozpoczynająca się w ciemności nicości, w czasie bez czasu. Oto historia URUKU Ognia, BUINAIMY Człowieka y GAIMY JUCO Jaguara. Począwszy od prologu, gdzie to narrator przedstawia publiczności ducha ognia oraz historię człowieka i jaguara. Ten ostatni poprzez nauczanie, które przekazuje człowiekowi staje się ojcem kultury (wiek:5+).

Olsztyński Teatr Lalek, godz. 13:30

Koncert FeelHarmonia nad Jeziorem Majdy

Program:

17.30 Koncert zespołu wiolonczelistów z Olsztyna Cellofuny

19.00 Występ zespołu muzycznego Ritmo Flamenco

20.00 Jacek Wójcicki (wokalista) i Michał Marcol (skrzypce) z orkiestrą smyczkową Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

„Najlepsi z najlepszych” – koncert wirtuozów

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie zaprezentuje najbardziej utytułowanych uczniów, laureatów konkursów. Łączy ich wszystkich ogromna dojrzałość muzyczna, miłość do wybranego instrumentu i determinacja w dążeniu do urzeczywistnienia talentu. W czym dokładnie kryje się sekret wirtuozerii, dowiedzieć się można jedynie w bezpośrednim kontakcie z artystą, jego instrumentem i muzyką. W programie m.in. muzyka Chopina, Wieniawskiego, Faure, Enescu.

Godz. 11:00, sala koncertowa filharmonii.

Kolej na PTTK!

Zbiórka uczestników na dworcu Olsztyn Główny o 9.15, odjazd pociągu do Szczytna o 9.29. Przejazd pociągiem Polregio Olsztyn Główny – Szczytno. I część: zwiedzanie Szczytna, najważniejsze miejsca i zabytki miasta, Szlak Pofajdoka, Muzeum Mazurskie. II część: Ścieżka spacerowa wokół jeziora Długiego i Domowego Małego (8 km). Przejazd pociągiem Polregio Szczytno – Olsztyn Główny, odjazd pociągu o 19.10. Istnieje możliwość zakończenia zwiedzania po I części i wcześniejszy powrót pociągiem Polregio do Olsztyna odjazd pociągu o 14.34. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty biletów wstępu do Muzeum Mazurskiego (12/8 zł). Przewodnik: Mirosław Wiszowaty.

PALE PATH // VITAL // KSIĘŻYC

Pale Path to stołeczny zespół serwujący dawkę energetycznych, bezkompromisowych, ciężkich riff’ów, które porywają swoją melodycznością.

Vital to świeża krew na polskim podwórku hardcore. Nowy zespół złożony

z doświadczonych ludzi, którzy dobrze wiedzą co chcą osiągnąć.