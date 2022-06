Santander Bank Polska zwycięzcą rankingu na Złoty Bank

Santander Bank Polska po raz drugi zdobył I miejsce w kategorii "Złoty Bank - najlepsza wielokanałowa jakość obsługi" w rankingu "Złoty Bankier 2022" , organizowanym przez Bankier.pl i "Pulsu Biznesu" przy wsparciu Minds&Roses i Obserwatorium.biz. To już 5. podium banku za najlepszą wielokanałową jakość obsługi.

Bank systematycznie od 2018 roku zajmuje miejsce na podium rankingu Złoty Bankier w kategorii głównej - w sumie 5 razy. Tytuł „Złoty Bank – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” otrzymał po raz drugi.

„Główna nagroda Złoty Bank to dla nas ogromne wyróżnienie. Współczesna, doskonała obsługa klienta to nie tylko dobre produkty i serwis. Kluczowe jest aktywne słuchanie klientów, aby zrozumieć potrzeby i na nie realnie odpowiedzieć. Nasze podejście przyniosło zwycięstwo, które potwierdza właściwą drogę do serc klientów. Dziękuję pracownikom banku, którzy codziennie na tę nagrodę pracowali. Jesteśmy na podium już po raz piąty, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że jakość wymaga systematyczności i ciągłego stawiania poprzeczki jeszcze wyżej” – powiedział Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

W tym roku audytorzy oceniali podejście do klienta, rozpoznawanie potrzeb, prezentację oferty oraz szeroko pojętą jakość obsługi – wszystko w odniesieniu do nowych i dotychczasowych klientów. Przeanalizowano też doświadczenia użytkowników w bankowości elektronicznej i dostępność serwisów. Badanie objęło ok. 750 placówek bankowych oraz po 560 kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych oraz ponad 300 zadań w bankowości elektronicznej.

Santander Bank Polska został także nagrodzony w rankingu „Złoty Bankier 2022” organizowanym przez Bankier.pl i Pulsu Biznesu 2. miejscem w kategorii Konto osobiste za Konto Jakie chcę oraz za kredyt hipoteczny. Bank zdobył także 3. miejsce w kategorii Karta płatnicza - najlepszy design i Karta kredytowa.

Organizowany przez Bankier.pl i Puls Biznesu ranking Złoty Bankier, od wielu lat dostarcza rzetelnej oceny jakości usług klientom banków, stawiając na najlepsze praktyki rynkowe i produkty odpowiadające potrzebom klientów.

Partnerami merytorycznymi odpowiedzialnymi za badanie jakości obsługi są agencja Minds&Roses oraz Obserwatorium.biz.

Źródło informacji: Santander Bank Polska