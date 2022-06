Dzisiaj wieczorem odwiedzi nas Maja. Będzie burzliwie i mocno zawieje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem. Najsilniejszych zjawisk na Warmii i Mazurach spodziewajmy się wieczorem.

W skrajnych przypadkach może spaść do 30 mm deszczu i grad o średnicy do 2 cm, a wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h.

— We wtorek pogodę kształtować będzie wypełniająca się zatoka niżowa wraz z falującym frontem atmosferycznym. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady, a miejscami burze z gradem i intensywnymi opadami deszczu do około 25 mm — czytamy w prognozie synoptycznej IMGW.