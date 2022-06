33 rocznica Wyborów Czerwcowych- wielkie zwycięstwo Solidarności

„4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm” – te słowa wypowiedziane przez Joannę Szczepkowską w Dzienniku Telewizyjnym przeszły do historii. Wybory 4 czerwca, zakończone wielkim zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, spowodowały upadek systemu komunistycznego w Polsce i zapoczątkowały demokratyczne przemiany w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Okrągły Stół

Wybory czerwcowe (zwane też kontraktowymi) przeprowadzone były na mocy porozumienia przedstawicieli władz komunistycznych z opozycją, które zostało zawarte przy Okrągłym Stole. Oznaczało ono częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu. W wyborach do Sejmu komuniści zagwarantowali sobie 65 procent mandatów poselskich. Myśleli, że w ten sposób zapewnią sobie dalszą kontrolę nad państwem. Pozostałe 35 procent, a więc 161 mandatów było do zdobycia w wyborach.



Triumf „Solidarności”

4 czerwca 1989 r. odbyła się I tura wyborów. Do urn poszło 62 procent Polaków uprawnionych do głosowania. Rozmiar zwycięstwa opozycji solidarnościowej był dla władz ogromnym zaskoczeniem. W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" uzyskali aż 92 mandaty na 100 możliwych. Przedstawiciele władz komunistycznych zaś nie zdobyli żadnego. Z kolei w wyborach do Sejmu "Solidarność" zdobyła 160 ze 161 możliwych miejsc. W drugiej turze "Solidarność" zdobyła jedyny brakujący jej mandat poselski oraz 7 z 8 pozostałych do obsadzenia mandatów senatorskich.

Ostatecznie więc kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" uzyskali w tych wyborach wszystkie możliwe miejsca w Sejmie oraz 99% miejsc w Senacie co dawało 260 miejsc w 560-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Umożliwiło to później utworzenie rządu z premierem Tadeuszem Mazowieckim na czele i rozpoczęło transformację ustrojową.