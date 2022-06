Putin przejdzie pilną operację . Poważne problemy prezydenta Rosji

Sytuacja ze śmiercią amerykańskiego pisarza jako żywo przypomina dzisiejsze doniesienia o bliskiej śmierci prezydenta Rosji Putina-media całego świata prześcigają się w doniesieniach o chorobach gnębiących przywódcę Rosji i co rusz przepowiadających mu rychłą śmierć.

I tak włoski dziennik "La Stampa" poinformował w maju, że Władimir Putin przeszedł poważną operację. "La Stampa" w swoim artykule powołuje się na niesprecyzowane źródła. Dziennik przekonuje, że operację przeprowadzono w nocy, aby zapewnić maksimum dyskrecji.

Po ujawnieniu tych informacji na Telegramie "General SVR" pojawił się wpis, w którym podkreślono, że Putin przeszedł operację w nocy z czwartku na piątek (z 18 na 19 maja). Zabieg nie dotyczył jednak nowotworu, tylko "usunięcia płynu z jamy brzusznej". Wszystko miało przebiec bez komplikacji.

Z kolei magazyn "New Lines" dotarł do nagrań rosyjskiego oligarchy, który mówi, że prezydent Rosji ma raka krwi.

Ostatnie doniesienia koncentrują sie na nieuleczalnym raku trzustki "Il Messaggero", powołując się na ustalenia izraelskiego dziennikarza Marka Kotlyarsky'ego, przekonuje, że rosyjski prezydent będzie musiał w ciągu kilku dni przejść nagłą operację. Powodem jest ponoć rak trzustki, a operacja ma się odbyć w Narodowym Centrum Badań nad Rakiem "N.N. Błochin" w Moskwie. Jeden z budynków szpitalnych ponoć został już zamknięty dla pacjentów.

To naiwne życzenie śmierci dla Putina bierze się prawdopodobnie z dominującego na Zachodzie przekonania, że to choroba(rak krwi, rak trzustki, choroba psychiczna, Parkinsona, et cetera, et cetera) pchnęła Putina do wojny z Ukrainą i śmierć satrapy sprawi, że władzę obejmą dobrzy Rosjanie, co zakończy wojnę i "cywilizowany Zachód" będzie mógł wrócić do współpracy gospodarczej(tani gaz i tania ropa) z "cywilizowaną Rosją"

A co z żołdakami Putina , którzy obecnie mordują, gwałcą i torturują obywateli Ukrainy na zajętych terytoriach? tu zachodnia cywilizacja ma przećwiczony schemat działania-zostanie im to wybaczone gdyż oni tylko "wykonują rozkazy" -słynne niemieckie usprawiedliwienie zbrodni Befehl ist Befehl