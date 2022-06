Utrudniony wyjazd z Nagórek, Jarot i Pieczewa w Olsztynie. Zmiany w organizacji ruchu na placu budowy nowej linii tramwajowej

Na skrzyżowaniu nastąpi korekta pasów ruchu oraz zmiana działania sygnalizacji świetlnej. Ruch po ulicach Synów Pułku oraz Krasickiego od zjazdu do ZDW do skrzyżowania z ulicą Krasickiego i dalej do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego odbywać będzie się dwukierunkowo po jednej jezdni (od strony osiedla Mazurskiego).

Wyjazd z ul. Krasickiego w ulicę Synów Pułku możliwy będzie tylko przez skręt w prawo w kierunku ul. Pstrowskiego.

Wyjazd z ul. Murzynowskiego w ul. Krasickiego również będzie możliwy tylko poprzez skręt w prawo.

Przystanki autobusowe „Synów Pułku (Krasickiego)” i „Synów Pułku” zostaną wyznaczone za skrzyżowaniem z ul. Murzynowskiego. Zostanie także wyznaczone dojście do przeniesionego przystanku „Synów Pułku”.

Ruch pieszo-rowerowy na ul. Synów Pułku możliwy będzie wyłącznie po stronie osiedla Mazurskiego. Dojście z ul. Krasickiego, do skrzyżowania z ul. Synów Pułku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Murzynowskiego, możliwe będzie przez osiedle Nagórki.