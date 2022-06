O 100 dniach rosyjskiej agresji pod olsztyńskim Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej

W corocznym sondażu organizacji Aliance for Democracies mieszkańcy 52 krajów odpowiadali między innymi na pytania dotyczące ich stosunku do Rosji.

Jak się okazało, na świecie najbardziej negatywnie do Rosji odnoszą się Polacy i Ukraińcy, a dalej Szwedzi i .. Portugalczycy. Negatywnie Rosję ocenia 87% Polaków. Dla porównania, takie nastawienie ma 62% Niemców i tylko 32% Węgrów.

Jednocześnie większość ankietowanych w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy podkreślała, że NATO, USA i Unia Europejska mogłyby zrobić więcej, aby pomóc Ukrainie. W Europie 43 proc. osób stwierdziło, że Europa zrobiła za mało, a 11 proc., że za dużo.

Co ciekawe, Polscy i Ukraińcy są najbardziej prounijnie nastawionymi narodami w Europie. A w dodatku oba narody są też najbardziej proamerykańskie.