KRYSZTAŁ PR-u 2022 dla Powiatu Olsztyńskiego

PR w Samorządzie i Administracji Państwowej to najstarsza konferencja

w Polsce z obszaru public relations dedykowana przedstawicielom jednostek

terytorialnych i samorządowych. Od jej pierwszej edycji w 2004 r. wzięło w niej

udział kilka tysięcy uczestników – marszałków, starostów, prezydentów,

burmistrzów, wójtów, rzeczników prasowych i osób odpowiedzialnych za

promocję i marketing w samorządzie i administracji publicznej. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się udział w konkursie Kryształy, do którego napłynęło ponad dwieście zgłoszeń, z których jury wytypowało 27 nominatów do nagród w sześciu kategoriach: najlepsza kreatywna kampania promocyjna, gazeta miejska/biuletyn, kampania informacyjno- promocyjna związana z pandemią COVID-19 oraz najlepszy film promocyjny, wizerunek w mediach społecznościowych i event społeczny.

Kapituła Kryształów PR pod przewodnictwem prof. Sławomira Smyczka zadecydowała, że Grand Prix konkursu w kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna trafi do Powiatu Olsztyńskiego za projekt SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII. – Oceniając projekty, braliśmy pod uwagę ich oryginalność, dbałość o szczegóły w wykonaniu oraz to, jak oddają charakter regionu – mówi Sebastian Chachołek, członek kapituły, prezes zarządu Grupy PRC Holding, organizator konferencji i konkursu. – Projekt zgłoszony przez olsztyńskie starostwo spełniał te kryteria z nawiązką, więc w tym przypadku nie mieliśmy praktycznie wątpliwości, co do Grand Prix.

Jak napisano w protokole, jury przyznało nagrodę projektowi Szlak Świętej Warmii za „...nieszablonowe podejście do promocji, za bardzo oryginalny przedmiot promocji, za mnogość wykorzystanych narzędzi, które w idealny sposób przedstawiły istotę kampanii, a także pozwoliły dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Jury doceniło także jakość wykonanych materiałów promocyjnych oraz spełnienie wszystkich kryteriów tej kategorii konkursowej, z raportem z publikacji medialnych na czele”. – To kolejne wyróżnienie dla naszego projektu, które

pokazuje, że zmierzamy w dobrą stronę, w sposób nowoczesny, innowacyjny i kompleksowy promując powiat i cały nasz region warmiński – cieszyła się Joanna Michalska, wicestarosta olsztyńska, która odbierała to prestiżowe wyróżnienie na Galii Kryształów PR-u w Wałbrzychu. – Zarówno przy okazji konkursu, jak i konferencji mieliśmy też okazję zobaczyć, jak robią to inni i z pewnością skorzystamy z ich doświadczeń. Spotkanie, które zgromadziło prawie setkę uczestników było też okazją do prezentacji wiedzy, przykładów dobrych praktyk oraz pomysłów na promowanie samorządów w sposób angażujący, ciekawy, atrakcyjny contentowo, który pobudza emocje, wciąga w opowieść mieszkańców, turystów. Debatowano i rozmawiano też o tym, jak wprowadzić employer branding w nowoczesnej i otwartej administracji, jak rozwiązywać kryzysy, zarówno te tradycyjne, jak i te w mediach społecznościowych wraz z hejtem czy trollami. W kuluarach wymieniano się również doświadczeniami, jak promować gminę czy region, budować ich markę oraz rozmawiano o współpracy między samorządami.