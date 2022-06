Długo wyczekiwana akceptacja polskiego KPO. Müller: Są radykałowie w Polsce i UE, którzy chcieliby ten kompromis wywrócić

Müller podczas czwartkowej konferencji prasowej wskazał, że von der Leyen spotka się tego dnia w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Podkreślił, że wizyta jest pokłosiem decyzji KE o akceptacji polskiego KPO.

Planu, który przewiduje dodatkowe środki finansowe dla Polski w najbliższej perspektywie; kilka lat do przodu, jeśli chodzi o kwestie cyfrowe, infrastruktury, rolnictwa. Wiele różnego rodzaju środków finansówych, które negocjował premier Mateusz Morawiecki w Brukseli podczas szczytu budżetowego

— mówił.

Rzecznik zaznaczył, że w ostatnich miesiącach negocjowano punkty dotyczące reform, które są wpisane do KPO. Te negocjacje - dodał - zakończyły się kilkanaście dni temu, a w środę KE formalnie zatwierdziła KPO.

Niestety muszę też z przykrością stwierdzić, że zarówno w Polsce, jak i w niektórych instytucjach UE są radykałowie, którzy chcieliby ten kompromis, który został wypracowany, wywrócić. Są osoby, którym nie wiem z jakiego powodu, ale zależy na tym, aby nie było dobrej współpracy pomiędzy Polską a instytucjami unijnymi. Niestety wśród tych osób są też przedstawiciele polskiej opozycji, którzy szukają kolejnych argumentów po to, aby jak najbardziej opóźnić wypłatę środków unijnych dla Polski

— ocenił.

Müller wyraził jednocześnie nadzieję, że czwartkowa wizyta szefowej KE spowoduje, iż „część z tych osób naprawdę wreszcie przestanie podejmować działania, które są szkodliwe dla interesów naszego kraju, ponieważ te środki finansowe po akceptacji KPO i po najbliższych tygodniach realizacji poszczególnych reform, które są tam zapisane, będą mogły być wypłacone”.

Müller dodał, że już są uruchamiane różnego rodzaju konkursy i przetargi wynikające z finansowania z KPO.

Akceptacja polskiego KPO

Unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował w środę po południu, że KE zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy.

Rozmawialiśmy dziś nt. KPO Polski. Po dyskusji, kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się jutro do Warszawy, by to zaprezentować, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy

— oświadczył Gentiloni.

Każde państwo musiało przygotować KPO, czyli dokument opisujący sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Polska złożyła KPO już ponad rok temu. Pod koniec października zeszłego roku szefowa KE postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu m.in. do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Senat w środę wieczorem przyjął jednogłośnie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu, wprowadzając do ustawy blisko 30 poprawek, dlatego ustawą ponownie zajmie się Sejm. Nowela została zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, by dać zielone światło dla zaakceptowania przez KE polskiego KPO. Komisja Europejska oczekiwała bowiem - zgodnie z decyzją TSUE - likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, a także wdrożenia innych zmian - tzw. kamieni milowych - związanych z ważnymi aspektami niezależności polskiego sądownictwa.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Konsultacje międzyrządowe Polski i Czech

W piątek odbędą się konsultacje polsko-czeskie, tym razem w stolicy Czech w Pradze, To jest kontynuacja tych regularnych spotkań Polski i Czech w formacie międzyrządowym

— oświadczył rzecznik rządu podczas konferencji prasowej w KPRM.

Müller przypomniał, że ostatnio w Polsce był premier Czech Petr Fiala i taka wizyta była wtedy zapowiadana.

Kilku ministrów odbędzie właśnie takie spotkanie w Pradze i będą to kwestie związane między innymi z obronnością, kwestie związane z transportem, tak, aby ułatwić współpracę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami. Ale w głównej mierze będziemy rozmawiać właśnie o kwestii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego

— mówił rzecznik rządu.

Jak dodał, „Polska też tutaj ma dla Czech ważną rolę do odegrania, ponieważ Czechy - jako kraj, który nie posiada dostępu do morza - siłą rzeczy ma większe wyzwania, jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw ropy, czy gazu”.

I Polska również deklaruje możliwe wsparcie w tych obszarach, które Czechy uznają za stosowne

— zadeklarował Müller.