Olsztyn z jednym projektem do realizacji

Znamy już wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Z rządowego funduszu do Olsztyna trafi 5 milionów złotych na modernizacje boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej numer 18.

Przebudowa boiska pozwoli na spełnienie wymogów zawartych w Podręczniku Licencyjnym dla klubów IV ligi i niższych klas, dzięki czemu będą mogły być tam rozgrywane mecze w ramach prowadzonych przez Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej rozgrywek piłkarskich. Jest to jedyne pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Jednak jest już mocno wyeksploatowane, murawa jest zużyta, są liczne ubytki, pęknięcia i nierówności nawierzchni. Z tego powodu w 2018 roku WMZPN uznał, że nie spełnia już ono wymogów i zabronił rozgrywania tam meczów IV ligi i niższych. To wymagało od klubów wyjazdów do innych miast na rozgrywki.

- Zależy nam na tym by nasi piłkarze mogli trenować w godnych warunkach i dlatego zmierzamy m.in. wymienić sztuczną trawę, wykonać nowe trybuny, toalety i podwyższyć ogrodzenie - mówi Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - Ale nie zapominamy także o innych dyscyplinach - w projekcie jest też przebudowa nawierzchni poliuretanowej na boisku do koszykówki, korcie tenisowym i bieżni. Zgodnie z warunkami konkursu przetarg na przebudowę boiska zostanie ogłoszony w ciągu 9 miesięcy.

To jedyny projekt na jaki miasto otrzymało dofinansowanie. Nie udało się pozyskać wsparcia na zakup 20 autobusów elektrycznych (projekt do 65 mln zł) i uczytelnienie ekspozycji przy Wysokiej Bramie (zadanie do 30 mln zł).