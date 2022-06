Mieszkaniec powiatu mrągowskiego zapłaci 2,5 mln zł za piractwo. Kradł sygnał telewizyjny. Takiej kary w Polsce jeszcze nie było!

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie mieszkańca powiatu mrągowskiego, który zajmował się procederem nielegalnego udostępniania sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. sharing internetowy). Zgodnie z wyrokiem oskarżony musi naprawić wyrządzone szkody i zapłacić pokrzywdzonym — CANAL+ Polska S.A. oraz Cyfrowemu Polsatowi — kwotę 2,5 mln zł.

Sąd skazał również sprawcę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat. Dodatkowo Sąd orzekł środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpisu wyroku ze wzmianką o prawomocności na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Mrągowie przez okres 6 miesięcy. Wyrok jest prawomocny.

Mężczyzna odpowiedzialny za proceder został zatrzymany w grudniu 2019 roku. Według ustaleń policji współpracował z innymi tzw. dawcami i wspólnie z nimi stworzył infrastrukturę służącą do nielegalnego udostępniania programów telewizyjnych metodą sharingu internetowego.

Działania zostały przeprowadzone na terenie trzech województw przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na miejscu zostały zabezpieczone serwery, sprzęt elektroniczny, ok. 30 kart abonenckich należących do platform CANAL+ i Polsat Box jak również kryptowaluty - 20 BTC (Bitcoin). Po zbadaniu przez biegłego zabezpieczonego sprzętu ustalono, że z serwerów korzystało 600 biorców, a sprawca działał w okresie od października 2016 roku do grudnia 2019 roku.

Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- Canal+ Polska S.A. kwoty 1.000.000,00 zł

- Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 1.500.000,00 zł

Jest to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce.