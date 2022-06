Telefoniczny przestępcy nie ustępują. Kolejna olsztynianka oszukana na 20 tysięcy złotych

W środę (1 czerwca) do policjantów z olsztyńskiej komendy zgłosiła się 34-letnia mieszkanka Olsztyna. Kobieta poinformowała, że prawdopodobnie padła ofiarą oszusta.

Pokrzywdzona odebrała telefon od mężczyzny, który podał się za pracownika banku. Zgodnie z jego instrukcjami wykonywała polecenia wydawane przez telefon. Oszust poinformował kobietę, że instalacja aplikacji zdalnego pulpitu będzie niezbędne do zabezpieczenia zgromadzonych na koncie pieniędzy. Postępując zgodnie z jego instrukcjami, 34-latka zainstalowała niebezpieczną aplikację i po chwili zorientowała się, że jej decyzja była zbyt pochopna. Z konta kobiety zniknęło 20 tysięcy złotych.

Policjanci po raz kolejny przypominają o zachowaniu zdrowego rozsądku zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Stosując zasadę ograniczonego zaufania, nie przekazujmy i nie udostępniajmy danych do logowania do naszych rachunków bankowych. Nie należy również instalować aplikacji, których pochodzenia i działania nie znamy. Oszustwo metodą „na zdalny pulpit” polega na tym, że internetowi oszuści najpierw skłaniają ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera czy urządzenia mobilnego, następnie polecają, aby ofiara zalogowała się do swojego konta.

Ku przestrodze, warto obejrzeć film o tym jak działają telefoniczni przestępcy:

https://www.youtube.com/watch?v=fY3QXPQS6k8